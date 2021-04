V Libé se rozpadlo zastupitelstvo, obec řídí jen trojice náhradníků

„Když v devítičlenném zastupitelstvu skončilo pět nezávislých, položila to vzápětí i druhá strana. Důvod? Zastupitelé se prostě nedokázali dohodnout,“ popisuje Jan Rossmeisl situaci, která vyvrcholila koncem loňského roku.

Pak už se hrálo o čas. Na starostenském stole se začaly vršit nezaplacené faktury. Nebyl nikdo, kdo by rozhodl o základním chodu obce, hrozilo bezvládí. Vzápětí se lidé z Libé dozvěděli, že složit slib zastupitele a vést obec mohou rovněž náhradníci. A to i v případě, že by zbyl jen jeden. Pokud by ale i oni odstoupili, začne do obce dojíždět úřednický správce, který bude řešit nejpalčivější záležitosti až do nových voleb.

„No a my jsme zbyli tři. Domluvili jsme se, že nejjednodušší bude, když budeme pokračovat dál a zvolíme mezi sebou jednoho, kdo bude mít omezené pravomoci starosty,“ vysvětluje Rossmeisl s tím, že tato varianta je lepší, než kdyby do Libé jednou za dva týdny dojížděl jako správce úředník. Pak by prý bylo všechno zdlouhavé.



„Také proto jsem nakonec na sebe tu funkci vzal. Obec jede v nouzovém režimu. S ostatními dvěma zastupiteli se na všem domlouváme a řešíme jen to, co opravdu hoří,“ uvádí Rossmeisl, který náhradním starostováním po zaměstnání přišel o veškerý volný čas.

Ale nestěžuje si. „Cítím odpovědnost za to, co se v Libé děje, a nechci, aby nás řídil někdo, kdo to tu nezná. Jsem po ruce, když je potřeba. Naštěstí na to nejsem sám a s lidmi vycházím. Do června to musíme vydržet,“ je odhodlaný náhradní starosta.

Prozrazuje, že společně s dalším „statečným“ nebude chybět ani v červnových volbách. V Libé se podle něj podařilo sestavit tři kandidátky, které nyní procházejí ověřovacím procesem.

„Patová situace na radnici se mezi lidmi nijak zásadně neprojevila. Je pravda, že některé to zklamalo, ale sousedé spolu běžně komunikují a je vidět, že obyvatelé Libé nerezignovali. Stále mají zájem ovlivňovat, co se v obci bude dít. Snad se v budoucnu vyhneme tomu, co nás položilo naposled. Že jsme se spolu nedokázali domluvit,“ dodává Jan Rossmeisl.