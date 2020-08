V lesích je půda vyprahlá, hlásí houbaři. Sucho trápí i Alej přátelství

Podle předpovědí meteorologů by i tento týden měl nabídnout vyšší teploty. Místy rtuť teploměru vystoupá až k 28 stupňům. Po lehkém víkendovém ochlazení tak kraj čekají opět horka. Objevit by se mohly i bouřky.

„Dá se říci, že zažíváme vrchol léta. Počasí bude stálejší. Přijdou sice další dva teplotní skoky, ale nebude to nic brutálního. Můžeme očekávat srážky, které budou mít charakter bouřek, ale nemělo by pršet dlouho. Dosavadní charakter počasí tak bude tento týden pokračovat,“ předpovídá pozorovatel počasí Rudolf Kovařík ze Šindelové na Sokolovsku.

Přestože ty pravé tropy už nejspíš nepřijdou, odborníci i tak lidem v horkých dnech doporučují omezit venkovní aktivity a pobyt na přímém slunci. Důležité je také dodržování pitného režimu, aby se vyhnuli dehydrataci.

Ohroženou skupinou jsou především kardiaci

„Za uplynulé období jsme zaznamenali zvýšený počet pacientů, kteří přicházejí do nemocnice s problémy, jež mají na svědomí právě vyšší teploty. Citlivě na ně reagují především kardiaci, ale setkáváme se i s případy přehřátí organismu v důsledku toho, že lidé se příliš vystavují slunci a nedodržují pitný režim. Zvlášť problematické to bývá u lidí, kteří se potýkají s dalšími zdravotními problémy a mají jiná onemocnění,“ potvrdil mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Upozornil, že vysoké teploty jsou pro organismus velkou zátěží. Důležitá je prevence, tedy jít na sluníčko jen po nezbytně dlouhou dobu, dodržovat pitný režim, mít vhodné oblečení a pokrývku hlavy.

Stávající charakter počasí přeje i trampům. Přespávání pod stanem nebo dokonce pod širákem je díky teplotám příjemné.

Teploty ráno bývají mezi 10 a 14 stupni. Podle Kovaříka už je ale možné pozorovat i první příznaky blížícího se podzimu. Tím jsou ranní mlhy, zejména v místech, kde předcházející den sprchlo.

Aleji hrozí sucho

Občasné srážky však nejsou natolik vydatné, aby zajistily potřebnou vláhu například pro nedávno zasazené stromy. Sucho trápí i Alej přátelství, která byla zasazena u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa u jezera Medard poblíž Sokolova.

V teplém počasí je třeba stromy zalévat. V aleji jsou k dispozici plastové kbelíky a sudy s vodou. Každý návštěvník tak může zalitím růst stromků podpořit. „Bohužel, přes veškerou péči se část stromků neujala a zaschla. Tyto sazenice budou nahrazeny,“ řekl Michael Rund, jeden z těch, kteří zde stromy sázeli.

Nerostou houby

Na sucho si stěžují i houbaři, kteří až do pátku minulého týdne do lesa vůbec nechodili. „Nemělo to smysl. Půda byla úplně vyprahlá,“ informoval předseda Mykologického klubu Slavkovský les Vlastimil Tůma.

Přes vyšší teploty zatím zůstává zákaz koupání v kraji jen na Skalce u Chebu a na Velkém rybníku u Hroznětína. Ostatní sledovaná koupaliště mají vodu dobrou nebo jen s mírně zhoršenou kvalitou.