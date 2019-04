Areál letního kina dostane šanci, s promítáním se ale nepočítá

Kino jako takové přitom není prioritou ani jedné strany.



„Trochu jsme očekávali, že s konkrétním návrhem přijdou zástupci petičního výboru už na pondělní jednání, ale úplně se tak nestalo,“ konstatoval náměstek primátorky Petr Bursík.

Na mrtvém bodě přesto jednání neskončila. „Po delší debatě jsme se dohodli, že město vydefinuje svou představu a spolupráci s budoucím provozovatelem,“ řekl náměstek.

Představa města je taková, že by za provozovatelem šla veškerá produkce v areálu stejně jako jeho provoz. „Až budeme mít soupis nutných investic, jsme připravení je zaplatit,“ naznačil Bursík.

Alespoň částečně chce ale město investici zpět. I když dá areál do nájmu za symbolickou částku, po dvou až třech letech, pokud se projekt ukáže jako životaschopný, zvažuje radnice možnost, že by vedle toho provozovatel splatil část poskytnutých peněz. Jak velkou, Bursík nespecifikoval.

Podle projektanta Oty Řezanky, který se v budoucnosti areálu angažuje, se nejnutnější investice pohybují mezi pěti a šesti miliony korun. „Materiál, který jsem předložil paní primátorce, jsem nazval konverze. Všichni si uvědomujeme, že areál jako letní kino nemá budoucnost. Tu vidíme spíš v hudebních či divadelních představeních,“ řekl Řezanka.

Za nejzákladnější stavební úpravy považuje vytvoření taneční plochy v místě současného orchestřiště, opravu pódia a alespoň hrubou opravu prostor někdejšího klubu Cinema pod pódiem.

Obnovení klubu je podle Tomáše Procházky, dalšího iniciátora znovuvzkříšení areálu, základní předpoklad pro jeho fungování. „Je to důležitá součást našeho plánu. Nechceme zde ale udělat klasickou diskotéku, ale spíš multifunkční prostor pro klubové produkce nejrůznějšího druhu,“ přiblížil záměr Procházka.

Vše ale podle něj stojí na tom, kdy by se dal areál zprovoznit. „Shodou okolností jedu právě ze schůzky, na které jsme začali řešit, co by se v letním kině dalo dělat. Ptali se mě, jestli by to šlo už letos na podzim. Musel jsem jim říct, že asi ne,“ podotkl Procházka.

Pokud se bude vedení města záměr líbit, je připravený celý projekt rozjet už v příštím roce. Ale bez kina. „Chtěl bych ho tam alespoň v omezené míře zachovat, ale sám to nedokážu. Proto hledám někoho, kdo by se kina ujal,“ dodal.

Prohlídka letního kina s vedením města