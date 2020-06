Letní kino Mu-Kni ve Františkových Lázních startuje další sezonu

V případě nepříznivého počasí se promítání přesouvá do knihovny, která se změní na improvizovaný kinosál. Na programu je americký film s českými titulky Tohle je náš svět.

„Letos to bude už šest let, co letní kino funguje. Návštěvnost je, myslím, velmi slušná. V průměru až šedesát diváků. Záleží samozřejmě na filmu a ještě víc na počasí. Když to sečtu, tak se za celou tu dobu dostanu někam k patnácti stovkám diváků,“ říká Petra Polívková z františkolázeňského muzea.

„S myšlenkou tehdy přišla Jana Žáková z knihovny. Když jsme si sedli a začali o tom přemýšlet, řekli jsme si, že je to dobrý nápad. Kino totiž dříve ve Františkových Lázních bývalo. Přímo na pěší zóně. Nefunguje však už řadu let a lidem chybí,“ vysvětluje Polívková s tím, že aby se mohlo s promítáním vůbec začít, bylo nutné nejprve vztyčit na zahradě muzea konstrukci a nechat na ni ušít filmové plátno.

Filmovou promítačku nahradila muzejní technika a notebook. Také židličky, které zaměstnanci pokaždé před promítáním po zahradě pečlivě rozestaví, jsou původně určeny návštěvníkům muzea.

Lavičky nebo vlastní deky

K posezení tu jsou i lavičky, někteří návštěvníci ale dávají přednost pohodlí na vlastní dece. Ke vstupence je možné dostat i občerstvení. Už od začátku se o něj stará kynšperský pivovar.

„Lidé bonus v podobě kelímku točeného piva vítají. Zejména za horkých letních nocí přijde takové osvěžení vhod. Doporučuji ještě do kina přibalit repelent. Komáři z nedalekého Labutího jezírka se totiž rádi dívají s námi,“ směje se Petra Polívková.

Podle jejích slov kino letos bude promítat čtyřikrát. Časy se ale mění. „Pokaždé čekáme na tmu. Takže zatímco začátkem léta začínáme ve 21.30, poslední prázdninový film startuje už ve 20.30. Záleží na tom, kdy zapadne slunce. Pro naše kino se snažíme pokaždé vybrat klubové filmy, nebo alternativní tvorbu. Poslední film sezony je vždy na rozhodnutí diváků. Udělali jsme předvýběr, hlasovat lze na webu knihovny, přímo v muzeu nebo při návštěvě kina,“ popsala Polívková.

Letos je na programu vedle úvodního snímku Tohle je náš svět také francouzský film Výjimeční, který se představí v letním kině 24. července. Americkému filmu Zelená kniha bude patřit večer 7. srpna a 28. srpna se bude promítat film na přání. Hlasovat se začíná s první letošní projekcí.

Nejvíc zaujalo cestování s trabanty

„V historii letního kina se s největším úspěchem setkala série dokumentů Dana Přibáně o cestování s trabanty. To se lidem hodně líbilo, návštěvnost byla skvělá,“ vzpomíná Polívková a doplňuje, že i když letní promítání znamená pro zaměstnance muzea a knihovny šichtu navíc, nikdo nelituje.

„Když začínáme promítat v půl desáté, končíme v půl dvanácté. Než se sklidí technika a zajistí se elektrika, chodíme domů kolem jedné. Jasně, není to standardní náplň muzejního pracovníka, ale lidi máme rádi a nevadí nám dělat pro ně něco navíc. I díky letnímu kinu se tak muzeum stává místem, které ožívá komunitním setkáváním,“ dodává Polívková.