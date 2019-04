Letní kino nedáme, znělo centrem Karlových Varů, podepisovala se i petice

Scénu pod otevřeným nebem přišla v rámci dvouhodinové demonstrace podpořit přibližně stovka lidí.



„Sešli jsme se tady, abychom si měli kde zahrát,“ řekl za karlovarskou hudební scénu Bedřich Ziegler, frontman kapely Uriah Heep Revival. Podle něj je, respektive bylo letní kino jednou z posledních možností, kde si mohou místní kapely zahrát.

„Když chceme hrát, musíme mimo Karlovy Vary. Tady už nic není,“ poukázal na katastrofální stav kultury ve městě. „Ještě donedávna jsme mohli vystupovat pod pergolou koupaliště Rolava. Tu taky zničili, teď už nebude vůbec nic,“ dodal.

Magistrát má v ruce argument v podobě financí nutných na zajištění letního kina pro pořádání kulturních akcí. Investice do areálu by se podle hrubých odhadů města pohybovala kolem deset milionů korun.

„Oprava stropu zázemí letního kina by stála 3,1 milionu, orchestřiště 1,5 milionu a vybavení areálu odpovídající audio a videotechnikou dalších pět,“ vypočetl minulý týden přímo v areálu náměstek primátorky Petr Bursík. V pětimilionové částce na technické vybavení přitom počítá s plně digitální technologií zvuku i obrazu.



Právě investice do promítaček ovšem zpochybnil na pondělní demonstraci promítač Karel Vokurka. Ještě vloni v letním kině promítal filmy návštěvníkům filmového festivalu. „Taková technika se dá za rozumné peníze zapůjčit,“ řekl. „Ten, kdo pořádá mistrovství světa v hokeji či fotbale, taky nezavře stadion. A my tady máme filmový festival,“ dodal promítač.



„Mám radost, že letňák vzal i mladší generaci,“ komentoval pondělní setkání v centru Karlových Varů muzikant Ladislav Gerendáš. V roce 2010 byl jedním z iniciátorů obnovy letního kina. Jeho současný technický stav považuje za žalostný. „Jestli se Karlovaráci nezvednou, o letní kino přijdou,“ vzkázal demonstrujícím.

Za kino se podepisovaly petice už v roce 2010

Narážel přitom na prohlášení z magistrátu města, který chce areál uzavřít. „To je zbabělé prohlášení. Znamená totiž, že chtějí letní kino zrušit,“ konstatoval Gerendáš.

Některé argumenty, proč by letní kino v Karlových Varech nemělo být, považuje dokonce za nefér a lživé. „Například jsem slyšel tvrzení, že klimatické podmínky Karlových Varů nejsou pro provozování letního kina vhodné. Ptal jsem se ale meteorologů, podle kterých jsou přitom Karlovy Vary co do počtu srážek třetím nejlepším místem v republice,“ argumentoval Ladislav Gerendáš.

Peticí museli místní lidé vyjádřit podporu kinu už v roce 2010. Tu tehdy podepsaly na čtyři tisíce lidí. Ta nynejší, kterou mohli podepisovat i účastníci pondělní demonstrace, má v současnosti i s elektronickými podpisy na 1 200 signatářů.

Organizátoři demonstrace ji chtějí předat ještě před úterním zasedáním zastupitelstva představitelům města. A otázku letního kina chtějí znovu otevřít přímo na jednání zastupitelů.