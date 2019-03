Karlovarské letní kino zůstává zavřené, zprovoznění by stálo deset milionů

Rozesmátá dívka s šátkem nad hlavou vítá návštěvníky karlovarského letního kina už řadu let. Tedy vítala by, kdyby bylo otevřené. Omšelá plastika u hlavního vchodu dává tušit, že vnitřek areálu nebude o moc lepší, i když se na první pohled může zdát, že je vše v pořádku. Ale jenom na první pohled.

Ten druhý, zejména pak z interiéru pod pódiem letního kina, dokazuje, že situace není zdaleka růžová. Pódium podepírá soustava dřevěných vzpěr. Podle statiků totiž hrozí, že by se mohla střecha propadnout.

Využití těchto prostor, v nichž v minulosti sídlil hudební klub, je za současné situace prakticky nemožné. A účet za nový strop? Podle odhadů magistrátu 3,1 milionu korun.

„Letní kino je ve stavu, v jakém jsem předpokládal, že bude. Do některých jeho částí se 30 až 40 let vůbec nesáhlo. A nedávná částečná rekonstrukce to moc nevylepšila,“ reagoval na současný stav letního kina Jindřich Čermák, opoziční pirátský zastupitel, který stejně jako několik desítek lidí využil možnosti nahlédnout do zákulisí kina.

Přesto se ale domnívá, že by se za málo peněz dalo takříkajíc zahrát hodně muziky. „Stačila by relativně malá investice, aby se z letního kina stal amfiteátr, v němž by se dalo promítat i pořádat další akce, jako například koncerty,“ naznačil.

To ovšem rozporuje jak vedení města, tak společnosti KV City Centrum. Ta má areál ve správě. „Malými částkami nemá cenu současný tristní stav látat,“ uvedl jednatel KV City Centra Milan Žemlička.

A na velké investice vedení města zatím neslyší. „Oprava stropu by stála 3,1 milionů, orchestřiště 1,5 milionu a vybavení areálu s odpovídající audio a videotechnikou dalších pět,“ vypočetl náměstek primátorky Petr Bursík.

V pětimilionové částce na technické vybavení přitom počítá s plně digitální technologií zvuku i obrazu. Promítací kabině zatím vévodí sice zachovalé, ale koncepčně už takřka muzeální analogové promítačky na filmový pás.

Kino za korunu

Když se hodně nahlas mluví o tom, že by město jako vlastník mělo celý areál zakonzervovat a počkat na lepší doby, primátorka Andrea Pfeffer Ferklová nevylučuje, že by se mohlo najít jiné řešení.

„Měla jsem schůzku se zástupci iniciativy požadující zachování letního kina. Do dvou týdnů mají přijít s návrhem na další využití areálu včetně nástinu toho, kolik by znovuoživení stálo,“ naznačila primátorka.

Město se podle ní nebrání dlouhodobému pronájmu areálu. „Pokud někdo přijde se smysluplnou náplní, jsme ochotni jej pronajmout třeba i za korunu,“ řekla primátorka.

Nevyužitá šance

Zmiňovaná konzervace letního kina předpokládá provést ty nejnutnější práce a celý areál uzavřít.

„A počkat na projekt, případně na šanci získat na rekonstrukci dotace,“ uvedl Milan Žemlička s tím, že promítání pod širým nebem by se mohlo přesunout do areálu přírodního koupaliště Rolava.

„Zakonzervování areálu je podle mého nevyužitou šancí,“ komentoval tuto možnost Jindřich Čermák.

Není sám, kdo tvrdí, že by letní kino v nabídce karlovarských kulturních stánků mělo zůstat i do budoucna. Iniciátoři petice svolali na pondělí na náměstí Milady Horákové demonstraci na podporu zachování letního kina. Na sociálních sítí má tato akce značnou podporu. Hlásí se k ní téměř sedm stovek lidí.