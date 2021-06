Letní kino v Karlových Varech řeší hned dvě petice, lidé se bojí hluku

Už před pěti lety se začalo poprvé hovořit o možnosti vytvořit v areálu přírodního koupaliště Rolava scénu pod širým nebem, malý amfiteátr, kde by se mohly konat koncerty, případně promítat filmy. V současné době, kdy projekt začíná nabývat konkrétnějších obrysů, se proti němu zvedla vlna protestu.



Zejména lidé ze sídlišť Čankovská a Stará Role mají obavy z hluku, který s sebou třeba koncerty přinášejí. Zastánce našli v Petru Ajšmanovi, který inicioval petici proti tomuto záměru.

„Rolava je volnočasový areál. Odpočinkový uprostřed dvou velkých sídlišť. Chybí mu ale dostatek parkovacích míst. Těch přibližně 70 na parkovišti přímo u areálu není dostatečných. A počítat s plochou před sousedním obchodem také nelze. Market totiž funguje celý týden. Nehledě na to, že večer většinu míst obsadí místní. Na sídlištích parkoviště chybí,“ poukazuje na jeden z problémů Petr Ajšman.

Daleko zásadnější je ale podle něj problém s hlučností. Jednou z hlavních komplikací je přitom voda.



„Ta, jak známo, nese zvuk do dálky. Ale ani lidé ze sousední Čankovské nebudou mít v době koncertů klid. Bydlí tady spousta rodin s malými dětmi. A večer kvůli hluku nebudou moct ani větrat,“ říká Ajšman.

Hlučnost změříme, slibuje město

S podobnými výtkami město, které je iniciátorem projektu, počítá. „Magistrát bude při kulturních produkcích prostřednictvím krajské hygienické správy měřit hlučnost akcí,“ tvrdí náměstek primátorky Josef Kopfstein. Navíc veškeré akce pořádané na Rolavě se podle jeho ubezpečení budou řídit platnou vyhláškou, jejíž dodržování budou hlídat strážníci městské policie.

Miniamfiteátr má vzniknout ve svahu nad novým gastroprovozem na Rolavě. Uplynulý víkend byl zatěžkávací zkouškou. V pátek se na pódiu představili karlovarští symfonici, o den později zde čtyřicátiny oslavila kapela Turbo. A živo zde bude i v nadcházejících prázdninových měsících. Rolava se totiž stane jedním z dějišť Karlovarského kulturního léta.

„Jeho akce jsme záměrně umístili v prostoru zamýšleného amfiteátru. Získáme tím mnoho organizačně technických informací, které následně poslouží jako podklad zpracovateli projektové dokumentace,“ vysvětluje náměstek Kopfstein.

Oprava jde do desítek milionů

Veškeré tyto problémy by podle Petra Ajšmana vyřešila jedna jediná věc. Rekonstrukce původního letního kina. Jenomže ta je finančně náročná.



„Letním kinem jsme se vždy chlubili. Je chyba předchozích vlád na magistrátě, že je dnes v takovémstavu,“ říká Ajšman, který i kvůli letnímu kinu inicioval druhou petici za jeho zachování. U letního kina podle něj odpadá například problém s parkováním, o rušení hlukem produkcí nemluvě.

„Myslím si, že kdyby na magistrátu byl člověk, který by se staral výhradně o letní kino, dokázal by zajistit naplnění programu. Není to jen o promítání filmů. Dají se tam dělat jarmarky, koncerty a řada dalších akcí,“ naznačuje iniciátor petice. Městu vyčítá, že se při pořádání kulturních akcí spoléhá na služby agentur, místo aby program zajišťovalo vlastními silami.

„Město, potažmo odbor kultury, oslovuje účinkující osobně nebo přes agentury. Využívá možností, které jsou v daném případě nejvýhodnější,“ říká k tomu náměstek Kopfstein. A zároveň vysvětluje, proč je nyní pro město nereálné opravit celé letní kino.

„Rekonstrukce jeviště, orchestřiště a část pod jevištěm je rozpočtována na přibližně 14 milionů korun. Projekt však neřeší plochu nutnou k promítání,“ vypočítává náměstek. Projekt je zpracovaný na žádost někdejšího možného provozovatele letního kina. „Z toho je patrné, že s kinem nepočítal,“ vysvětluje náměstek.

Investicí do spodní stavby by ovšem práce v letním kině skončit nemohly. „Pro jeho provoz je nutné provést ještě rekonstrukci sociálního zařízení pro návštěvníky a promítací kabiny včetně vybavení. Dále je nutné udělat také všechny revize a zabezpečení statiky jeviště,“ doplňuje Kopfstein.

Na tyto práce ještě není projekt, je tedy těžké odhadnout, na kolik by vyšly. Hovoří se ale řádově o desítkách milionů korun. Stejně tak není podle Josefa Kopfsteina zatím jasné, kolik bude stát amfiteátr na Rolavě. Cena vzejde z výše jmenované projektové dokumentace.

Obě petice, které inicioval Petr Ajšman, zatím podepsaly více než dvě tisícovky lidí. Tu proti stavbě na Rolavě podepisují spíš místní, na té o zachování letního kina se objevují i jména lidí z celého regionu i sousedních krajů.

„Počítám, že podpisů, zejména na petici proti výstavbě na Rolavě, bude rychle přibývat se stoupajícím počtem akcí,“ prorokuje Ajšman.