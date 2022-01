Karlovarské letiště bude mít delší a širší dráhu, přiletí víc turistů

Podle Jana Bureše, krajského zastupitele pověřeného oblastí dopravy a silničního hospodářství, bude uskutečnění záměru záležet na tom, jak se podaří výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace i na zajištění peněz.

„Projektová dokumentace, jejímž zadavatelem bude krajský úřad, by měla vzniknout už letos,“ uvedl Bureš.

Co se financování týká, věří, že se mu za podpory nového ministra financí podaří změnit zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury. „Aby se z jeho peněz mohly financovat i investice do regionálních letišť, která jsou pro stát strategicky důležitá. A mezi ně to karlovarské patří,“ vysvětlil krajský zastupitel.

I když konkrétní cena za rozšíření a prodloužení letištní plochy vzejde až z projektové dokumentace, předpokládá Bureš, že se bude pohybovat mezi 750 miliony až miliardou. Podle jeho odhadu by se mohlo začít stavět v roce 2024.

„Neustále se opakující chimérou je tvrzení, že letištní plochu chceme zvětšit kvůli tomu, aby v Karlových Varech mohla přistávat větší letadla. To je naprostý nesmysl,“ konstatoval Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary. Důvodem plánované investice je podle něj fakt, že po jejím dokončení budou moct ta, která do Karlových Varů létají nyní, naplno využít svůj potenciál.

Letiště Karlovy Vary Současná podoba plochy:

délka 2150 metrů

šířka 30 metrů

délka 2150 metrů šířka 30 metrů Podoba plochy po jejím rozšíření:

délka 2510 metrů

šířka 45 metrů

Do krajského města přilétají stroje určené pro střední tratě, tedy například Airbus A 320 či Boeing 737. „Zjednodušeně řečeno budou moct po prodloužení dráhy létat dál a s více lidmi na palubě,“ vysvětlil Černý. Rozšíření pak bude znamenat větší dostupnost letiště v případě horších povětrnostních podmínek, jako je boční vítr či silný déšť. V první fázi rozšiřování plochy pak podle Černého bude letiště na půl roku zcela uzavřené.

Prvotní záměr rozšiřování plochy byl daleko ambicióznější. Počítal totiž s prodloužením dráhy o 510 metrů. „Když jsme si ale spočítali efektivitu nákladů na každý metr prodloužení, nestálo to za to. I toto prodloužení je pro stroje, které od nás létají, dostatečné,“ doplnil jednatel letiště s tím, že proti původnímu záměru hovořila neúměrná potřeba zeminy na vybudování náspu.

Hejtman kraje Petr Kulhánek pak poukazuje na nutnost zamyslet se nad budoucí formou provozu regionálních letišť. „Nabízí se možnost holdingu, který by zastřešoval všechna regionální letiště, nebo možnost nechat jim subjektivitu, ovšem s podporou státu,“ naznačil Kulhánek. I to je téma, o kterém bude jednat s novým ministrem dopravy Martinem Kupkou.

Kraj rovněž vypsal výběrové řízení na nového jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary. Přihlásili se do něj tři adepti. Jméno vítěze vyhlásí kraj po prvním jednání rady v letošním roce, které se uskuteční 10. ledna.