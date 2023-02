Karlovarské letiště po požáru funguje bez omezení, škody jsou za milion

„Výše škody se ale může ještě zvýšit. Zatím není úplně jasné, kolik panelů z opláštění bude nutné vyměnit a v jakém rozsahu zatekla voda do izolace budovy,“ připustil Jan Bureš, krajský zastupitel pověřený správou rezortu dopravy.

Odbavovací halu chce mít kraj i správa letiště opravenou do května, tedy ještě před začátkem hlavní sezony.

Za zatím domnělou příčinou vzniku požáru stojí podle Bureše elektroinstalace v oblasti střechy terminálu v přední části nad vchodem. „Vyšetřovatel hasičů si byl počátkem týdne místo prohlédnout. O výsledku šetření, tedy přesné příčině požáru, nás bude informovat,“ řekl zastupitel.

Místo požáru zatím provizorně zakrývá vinylová krytina. Toto provizorium bude trvat do okamžiku finální opravy. Ta by podle Bureše mohla být hotová do května, tedy ještě před začátkem hlavní turistické sezony.

S úklidem si poradili sami zaměstnanci

„Nyní zjišťujeme, zda nebyla poškozena statika oblouku nad vchodem, a také zjišťujeme rozsah poškození opláštění. Už jsme kontaktovali firmu, která speciální plechové panely pro letiště dodávala při stavbě terminálu. Jedná se o panely na míru, jejich výroba a dodávky budou záležitostí několika měsíců od objednávky,“ popsal postup prací Jan Bureš.

Úklid terminálu po zásahu hasičů přitom zvládli zaměstnanci letiště vlastními silami. Jen průčelí bude muset sanovat specializovaná firma, protože jde o práce ve výškách. Její výběr je v běhu.

Oheň nad vchodem do terminálu letiště vzplál v noci ze soboty na neděli. Hasiči kvůli němu vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Likvidaci ohně, který se nejdříve pokusili uhasit policisté ručními hasicími přístroji, tak zajišťovalo šest jednotek hasičů.

Podle letištního dispečinku v noci ani v neděli ráno nebyl na letišti plánován žádný přílet nebo odlet letadel, hala tedy byla prázdná a cestujících se požár nijak nedotkl.

Letiště a kraj usilují o pravidelnou linku

Nadcházející turistická sezona by pro karlovarské mezinárodní letiště měla být veselejší než předcházející roky poznamenané jak covidovou pandemií, tak výpadkem pravidelných linek. Počet těch charterových se totiž zvyšuje.

Zajišťují je dvě cestovní kanceláře - Čedok a Alexandria. Ty budou své klienty letos z Karlových Varů posílat do turecké Antalye, na řecký ostrov Kréta a do bulharské Varny.

Zároveň vedení letiště společně s krajem pokračuje v jednáních o možnosti zřídit pravidelnou leteckou linku. Ve hře je stále spoj do Izraele.

„Jednání s izraelskou stranou je časově náročné, ale snahy nevzdáváme,“ konstatoval hejtman kraje Petr Kulhánek. Situaci by podle něj mohlo zlepšit rozšíření vzletové a přistávací dráhy karlovarského letiště.