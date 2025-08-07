Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Jitka Dolanská
Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj počítá s rozšířením nabídky letů do dalších destinací.
Mezinárodní letiště Karlovy Vary

Mezinárodní letiště Karlovy Vary | foto: Petr Przeczek, 5plus2.cz

„Lidé oceňují blízkost letiště a možnost parkování zdarma, což zvyšuje komfort jejich cestování. Pro nás to představuje silnou motivaci dál rozvíjet nabídku letiště. Už nyní se snažíme společně s letištěm jednat o dalších destinacích, které by mohly cestovní kanceláře nabízet v příští sezoně,“ předestřel plány náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Martin Hurajčík.

Podotkl, že letiště je sice stále limitováno délkou a šířkou ranveje, nicméně i v této věci se kraji daří posouvat se dál. „Pro maximální zvýšení pohodlí cestujících chystáme také rozšíření parkovacích ploch u letiště,“ dodal.

V letošním roce z Karlových Varů létají linky dvakrát týdně do turecké Antalye, jednou týdně do bulharského Burgasu a uzbeckého Taškentu.

Jak vyplývá z informací na webu letiště, zájem o odlety z Karlových Varů stoupá. V loňském roce letiště zaznamenalo nejvyšší provoz za posledních pět let. Celkem odbavilo bezmála 38 tisíc cestujících.

Navzdory tomu hospodařilo letiště v roce 2024 se ztrátou přes 20 milionů korun, což ale podle Hurajčíka odpovídá očekávaným ekonomickým výsledkům.

Karlovarský kraj také hledá způsoby, jak ekonomickou udržitelnost letiště posílit. „Musíme se zaměřit na zvýšení výnosů a optimalizaci nákladů, abychom zajistili dlouhodobou stabilitu letiště,“ potvrdil Hurajčík.

Kraj zároveň připravuje prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy letiště, což by mohlo ekonomickou situaci letiště zlepšit. Investice do rozšíření a prodloužení dráhy by měla být přínosná i pro stát či podnikatelské subjekty v regionu.

