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Na karlovarském letišti by se mohli zacvičovat piloti, armádní i civilní

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  16:24
Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021)

Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Dopravní letadlo Airbus na ploše karlovarského letiště, kde prochází údržbou....
Prvním letadlem na lince Tel Aviv – Karlovy Vary přiletělo v úterý dopoledne 37...
Prvním letadlem na lince Tel Aviv – Karlovy Vary přiletělo v úterý dopoledne 37...
Letiště v Karlových Varech
18 fotografií
Letiště Karlovy Vary by mohlo sloužit mimo jiné i pro výcvik vojenských a civilních pilotů. Novinářům to dnes řekl ředitel státní společnosti LOM Praha Jiří Protiva. Podle smlouvy, kterou dnes podepsali hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) a zástupci ministerstva obrany, by letiště mělo od 1. ledna přejít na stát a provozovat ho bude právě státní společnost LOM Praha.

Smlouva slibuje, že stát letiště zmodernizuje, zachová na něm civilní provoz a zajistí i provozování letecké záchranné služby. Převod letiště by měly ještě potvrdit ministerstvo financí a vláda.

„Státní podnik LOM Praha převezme letiště jako provozovatel k 1. lednu 2027. Nadále bude mít status mezinárodního civilního letiště, to znamená, budou tam zachovány civilní dopravní lety, ale zároveň ho bude moci využívat i armáda České republiky. Armáda České republiky nyní definuje své požadavky a ty by měly spočívat zejména ve výcviku pilotů k přepravě osob a samozřejmě je potřeba zmínit, že do budoucna tady bude i letecká záchranná služba,“ řekl Protiva.

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Letiště, jehož hodnotu posudky stanovily na 1,361 miliardy korun, by ale mohla mimo jiné využívat i vojska NATO, která se účastní vojenských cvičení v nedalekém výcvikovém prostoru Hradiště.

LOM Praha převezme všechny dosavadní zaměstnance krajské společnosti Letiště Karlovy Vary. To, že zaměstnanci mají zájem pod nového provozovatele přejít, je podle Protivy velká výhoda, protože řada z nich jsou odborníci, které je obtížné na trhu získat.

Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021)
Dopravní letadlo Airbus na ploše karlovarského letiště, kde prochází údržbou. Mezinárodní letiště Karlovy Vary totiž v roce 2021 zahájilo spolupráci se společností AviTechnics v segmentu údržby dopravních letadel. (25.října 2021)
Prvním letadlem na lince Tel Aviv – Karlovy Vary přiletělo v úterý dopoledne 37 cestujících. (25. června 2024)
Prvním letadlem na lince Tel Aviv – Karlovy Vary přiletělo v úterý dopoledne 37 cestujících. (25. června 2024)
18 fotografií

Podle hejtmana Kubise na sebe stát přebere nejen financování modernizace letištní dráhy za zhruba dvě miliardy korun, ale kraji odpadne i dotování provozu letiště. Po začátku konfliktu na Ukrajině a úbytku spojů i pasažérů z Ruska, je totiž letiště ve ztrátě. Návrat armády do regionu vnímá hejtman jako možnost pro rozvoj moderních technologií, například bezpilotních dronů, autonomní dopravy a podobně.

V Česku je dosud několik vojenských letišť, například v Čáslavi, Kbelích, Náměšti a Pardubicích. Kromě toho Armáda ČR provozuje i letiště v Plzni - Líních. Od roku 2024 armáda začala výrazně investovat do přerovského letiště, letos v lednu se na něj z Pardubic přesunula vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480. Letiště v Pardubicích si Karlovarský kraj vzal za příklad. Ačkoli jde o armádní letiště, zároveň na něm také funguje i civilní provoz.

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Karlovarský kraj si ve smlouvách vyhradil možnost ministerstvo obrany penalizovat, pokud některý ze závazků nedodrží. Například pokud stát jako nabyvatel letiště nedokončí modernizaci letiště Karlovy Vary do 31. prosince 2031, je kraj oprávněn po ministerstvu požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,025 procenta z předpokládaných investičních nákladů za každý započatý den prodlení. Je to půl milionu korun denně. Podobně i součinnost při zavádění a provozování civilních letů může kraj podle smlouvy vymáhat s pomocí sankcí.

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