Pokud poletíte z Varů na dovolenou, zaparkujete u letiště zdarma, láká kraj

Například v Praze totiž odstavení vozu na parkovišti vzdáleném devět minut jízdy vyjde podle ceníku na dobu pěti až sedmi dnů na 800 korun. „V Karlových Varech bude zdarma a přímo u areálu letiště,“ upozornil Jakobec.

Nové parkoviště bude mít kapacitu 137 míst. Zmíněných 16 milionů je jeho projektová cena. „Společnost Letiště Karlovy Vary zaplatí šest milionů, zbývajících deset pak bude financovat formou bankovního úvěru,“ naznačil náměstek způsob financování s tím, že zmiňovaných šest milionů letišti poskytl kraj jako jeho zřizovatel ve formě příplatku do vlastního kapitálu.

Podmínkou bankovního domu, který desetimilionový úvěr poskytne, bylo uzavření smlouvy o ručení s Karlovarským krajem. „Uzavření této ručitelské smlouvy doporučili krajští radní na svém jednání 19. srpna,“ doplnila Jitka Čmoková, mluvčí krajského úřadu.

Tento krok pak v září posvětili i krajští zastupitelé. Členové krajské rady na posledním zasedání z pozice jediného společníka Letiště Karlovy Vary schválili uzavření smlouvy o úvěru. Ten musí letiště splatit za deset let, má ale podle smlouvy možnost i předčasného splacení.

Ve světle chystané rekonstrukce karlovarského mezinárodního letiště je výstavba nového parkoviště relativně levnou akcí. Do rozšíření a prodloužení vzletové plochy totiž kraj v následujících letech investuje více než jeden a půl miliardy. Podle záměru stávajícího vedení kraje by se tak mělo stát v sezoně 2026. Podle původního záměru měla být akce rozdělená do dvou let s tím, že po dobu rozšiřování plochy by zůstalo letiště v provozu. Ten se ale ukázal jako nereálný.

Cílem rozsáhlé rekonstrukce mezinárodního letiště podle odborníků není stav, kdy by v Karlových Varech mohla přistávat větší letadla, ale rozšíření a prodloužení dráhy umožní naplno využít možností těch stávajících. To by se mělo odrazit například na prodloužení jejich doletu.

V roce 2026 ovšem dozná letiště ještě jedné změny. Stane se definitivně základnou letecké záchranné služby. Kraj ještě v letošním roce vyhlásí řízení na zpracovatele projektové dokumentace nového sídla.

V současné době nejsou dvě třetiny území regionu pokryty v zákonem stanovené doletové době dvaceti minut. Do Karlovarského kraje létají záchranné vrtulníky z Ústeckého a Plzeňského kraje, vlastní letecká záchranka sníží dobu doletu na nejnutnější minimum a zajistí rychlý transport pacienta do vhodného zdravotnického zařízení.

Prvních sedmatřicet cestujících přiletělo letos koncem června do Karlových Varů charterovou linkou z izraelského Tel Avivu.