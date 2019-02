Karlovarský kraj to nevzdává, dál bude usilovat o leteckou záchranku

„Naši občané musí mít stejnou možnost jako obyvatelé jiných krajů,“ hájí zájem hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

„Doletové časy z Plzně - Líní nebo z Ústeckého kraje jsou i více než 20 minut, což je pro nás nepřijatelné, někdy jde o každou vteřinu. V kraji navíc chybí specializovaná centra, jako je traumacentrum či popáleninové centrum,“ vysvětluje Mračková Vildumetzová.

O možnosti vytvořit základnu v Karlovarském kraji nedávno jednala i s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou. Podle něj ovšem může snaha o rozšíření počtu stanovišť narazit na nedostatek personálu. Úsilí kraje ale podpořil.



Podle návrhu ministerstva zdravotnictví by mělo být výběrové řízení na provozování osmi stanovišť letecké záchranky vypsané 1. ledna 2021. Policie by měla na starosti provoz pražské základny, stanoviště v Plzni - Líních by nadále zabezpečovala armáda.

Hejtmanka otázku budoucnosti letecké záchranky otevřela i na Asociaci krajů. Karlovarský kraj se totiž s její absencí nepotýká sám. Podobné problémy s pokrytím regionu řeší i ve Zlínském kraji.