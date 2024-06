Ve Varech přistálo první letadlo z Tel Avivu, vítala ho vodní slavobrána

Linka dorazila na karlovarské letiště s více než půlhodinovým zpožděním. Už z Ben Gurionova letiště odlétala hodinu po plánovaném startu, časovou ztrátu se ale podařilo dohnat.

Přílet prvního spoje na lince byl spojený s tradiční vodní slavobránou, o kterou se postarali letištní hasiči. Cestující vítala jednatelka letiště Alice Justina Undus. Jak uvedla, mezi sedmatřiceti cestujícími nechyběli ani zahraniční touroperátoři.

Ti budou v Karlovarském kraji pobývat necelý týden a v doprovodu Destinační agentury Živý kraj mají poznávat jeho atraktivity i širokou síť nabízených služeb. „Věřím, že si tato linka rychle najde své klienty jak v Izraeli, tak i u nás,“ vyjádřila naději Alice Justina Undus.

Linku se podařilo otevřít díky spolupráci s izraelskou společností Overseas Travel, která se po úspěšném rozlétání linky do lázní Piešťany rozhodla, že od roku 2024 otevře i linku do Karlových Varů. Vzhledem k problémům v Izraeli a menšímu zájmu o letenky je do provozu na lince do Karlových Varů nasazený menší letoun.

Typ Embraer 175, který cestující dopravil, má přepravní kapacitu 88 lidí. Dorazilo s ním zmíněných 37 cestujících, na trasu do Izraele pak odletělo pět pasažérů. Podle původních plánů měl na lince létat Airbus A320 společnosti TUS Airways, který má kapacitu 180 pasažérů.

V současné době se z Karlových Varů létá do turecké Antalye, bulharského Burgasu a Varny, řeckého Heraklionu a Rhodosu, tuniského Monastiru a od úterý tedy i do izraelského Tel Avivu. Jde převážně o charterové lety.