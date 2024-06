Odložené lince z Tel Avivu do Varů dává naději nasazení menšího letadla

„Situace v Izraeli logicky příliš nepřeje cestování. O to více jsme rádi, že i přes změnu termínu a dopravce linka skutečně létat bude,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Prodej letenek zajišťuje izraelská společnost Overseas Travel. Dopravcem bude bulharská letecká společnost GullivAir. Ta na linku do Karlových Varů nasadí stroj Embraer E175, který pojme 88 cestujících. „Podle původního záměru měl létat Airbus A320 s kapacitou 189 cestujících,“ upřesnila Alice Justina Undus, jednatelka Letiště Karlovy Vary.

Podle ní je zásadní, aby se první pravidelná linka po dlouhých letech vůbec rozlétala. „Pro budoucí rozvoj letiště je důležité mít kromě charterů i regulérní pravidelné linky. Z pohledu přínosu pro kraj je to společně s linkou z uzbeckého Taškentu spojení, které bude zahraniční turisty a výnosy s nimi spojené do kraje přivážet,“ zdůraznila jednatelka letiště.

Spoje z Tel Avivu budou do Karlových Varů létat v pravidelném týdenním taktu. Naplánované jsou až do konce letošního října. „Pro první spoj bude zaváděcí cena jednosměrné letenky 99 euro. Běžná cena obousměrné se pak bude pohybovat kolem 500 dolarů,“ konstatovala Undus.

Podle krajského zastupitele pro oblast dopravy Jana Bureše bude velkým lákadlem pro izraelské turisty fakt, že se do lázeňského trojúhelníku dostanou bez nutnosti přestupovat. „Věřím, že linka bude pro turisty z Izraele lákavá i s ohledem na to, že Českou republiku vnímají jako jednu z nejbezpečnějších zemí Evropy. Tím spíše, že lety z Izraele již v minulosti do Karlových Varů létaly,“ doplnil Bureš.

I letos převažují charterové lety

První pokus o pravidelné spojení s Tel Avivem se datují do roku 2017. Tehdy šlo ovšem o soukromý projekt, který neskončil slavně. Po krachu jedné z izraelských cestovních kanceláří, která si v letadlech rezervovala 60 až 80 míst, skončil po deseti uskutečněných letech.

Karlovarské mezinárodní letiště odbavilo v loňském roce téměř 14 tisíc cestujících na charterových linkách. I když to znamená meziroční nárůst o více než 70 procent, skončilo hospodaření společnosti provozní ztrátou přibližně 25 milionů korun. „Výsledek je ale o dva miliony lepší, než jsme původně očekávali,“ podotkla Alice Justina Undus.

I letos převažují charterové lety pro potřeby cestovních kanceláří. Je jich celkem devět. „Na začátku června ovšem přestala z Karlových Varů létat cestovní kancelář Fischer na řecký ostrov Kréta,“ upozornila jednatelka letiště. Jeho management se snaží oslovit i soukromé lety tím, že poskytuje levnější parkovné a zajišťuje i transfer do Karlových Varů a zpět vozy taxi. Tato pobídka ovšem počet takzvaných bizjetů nezvyšuje.