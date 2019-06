Kraj rozčiluje víc letadel nad Karlovými Vary, chce bezletovou zónu

Hejtmanství tedy prostřednictvím Řízení letového provozu zjišťuje, kdo nad centrem Karlových Varů létá. Údaje hodlá zveřejnit a pokusí se z lokality vytvořit bezletovou zónu. Spolupracuje na tom se zástupci ČVUT, které by mělo v regionu otevřít pobočku dopravní fakulty.

„Velmi mě trápí, že teď v daleko větší míře začala nad centrem města Karlovy Vary létat letadla a nevíme jaká. Určitě se to v co nejkratším horizontu dozvíme, a protože jsem se na schůzce se zástupci ČVUT sešla s odborníky, kteří této oblasti i z hlediska legislativních procesů rozumí, vznesla jsem požadavek, zda by šlo nějakým předpisem určit, aby bylo centrum města Karlovy Vary bezletovou zónou,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Návod jak na to by měla získat na další schůzce. Uskuteční se příští týden.

Hejtmanku na vyšší počet letadel upozornili klienti sociálního zařízení pro válečné veterány, které sídlí v ulici Krále Jiřího. Všimli si jich například 30. dubna. Od začátku června přitom na karlovarském letišti, které patří kraji, začala působit letecká škola F Air.

Proti jejímu příchodu se zdvihla vlna důrazných protestů a uskutečnily se i demonstrace. Například Spolek přátel Olšových Vrat se obává zejména hluku, vlivu na životní prostředí a zpochybňuje ekonomický přínos vzhledem k možným rizikům.

Podle zástupce spolku Vladimíra Melichara stanovisko stále trvá. „Velice bedlivě vše pozorujeme,“ řekl.

Na otázku, zda je nynější provoz nad centrem města provokací, hejtmanka odpověděla, že to nedokáže posoudit.

„Každopádně mě ale zajímá, kdo to je. Společnost F Air má uzavřený dodatek smlouvy, ve kterém má jasnou trajektorii, kde smí a nesmí létat. Ta vede mimo centrum Karlových Varů. Pokud by ji porušilo, na základě smlouvy by školu čekala obrovská sankce,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová.

Její náměstek pro dopravu Martin Hurajčík řekl, že 30. dubna létaly v okolí Karlových Varů tři společnosti. „Nemáme s nimi podepsanou smlouvu a mohou létat, kde chtějí, tedy i nad městem,“ doplnil.

Podle Vladimíra Melichara spolek smlouvu s F Air od kraje získal a zaznamenává všechny pohyby.

„Speciálně pak ty, které se týkají F Air a jsou v rozporu se smlouvou. Píšeme si konkrétní čas a místo přestupku. Nějaké záznamy máme a budeme s tím nějakým způsobem pracovat,“ uvedl. Zároveň připomněl, že se blíží jak krajské, tak městské zastupitelstvo.

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová ví o snaze hejtmanství ohledně bezletové zóny přibližně 14 dní. „Pro Karlovy Vary by to bylo úplně nejlepší. Žádné oficiální stížnosti na zvýšený počet letadel nejsou. Já jsem si toho ale všimla, bylo to v neděli,“ uvedla.

F Air začala fungovat od soboty

Podle jednatele letiště Jiřího Pose smlouva výrazně reguluje provoz školy F Air.

„Kromě prostorového a časového omezení, kdy se nelétá o svátcích a v neděli, v sobotu se létá od 9 do 19 hodin a nelétá se v noční době po 22. hodině a před šestou hodinou ranní, jsou závazně určeny i typy provozovaných letadel s nízkou hlučností a typy výcviku bez akrobacie,” uvedl po podpisu kontraktu.

Smlouva podle něj stanovila také trajektorie pro severní a jižní okruh, které vedou mimo osídlené území, s minimální výškou letu 300 metrů nad terénem. „Ostatní výcvikové prostory jsou vzdáleny od města minimálně deset kilometrů,“ doplnil.

F Air začala na karlovarském mezinárodním letišti fungovat od soboty. První kurzy potrvají tři měsíce a budou jakýmsi testovacím provozem s menší skupinou studentů. Větší skupina dorazí na přelomu srpna a září.

Společnost dlouhodobě spolupracuje právě s ČVUT. To by mělo v regionu do budoucna nabízet bakalářskou výuku v oblasti civilního letectví. Jeho zástupci si příští týden půjdou prohlédnout školní budovu na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech, kde by ČVUT mohlo sídlit.

