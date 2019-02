Lesní mlýn dlouhá léta chátral, teď dostal šanci vrátit se ke své slávě

Hotel nesl původně název Lesní mlýn (Waldmühle), v roce 1945 byl přejmenován na Alhambru a později se z něj stala odborářská zotavovna ROH. Noví majitelé se teď vrací k jeho původnímu názvu Lesní mlýn.

„V podstatě chceme Lesní mlýn navrátit k jeho bývalé slávě,“ říká Pavel Kučeravý, nový majitel hotelu. Lidem začne znovu sloužit velký sál, kde se podle něj mají pravidelně konat nejrůznější akce.

„Takovým bonbonkem bude depandance, která vznikne ze starého mlýna. Tam bude taková normální restaurace. Ty prostory si o to přímo říkají,“ dodává. Vařit by se tam měla dobrá a jednoduchá jídla. Tvořit by měla kontrast k noblesnímu a luxusnímu hotelu a jeho restauraci.

V suterénních prostorách pak noví majitelé počítají se zřízením vlastního balneoprovozu.

„To místo, kde hotel stojí, nám učarovalo. Naši předkové přesně věděli, kde hotel postavit. Sice jsme se kvůli tomu na stará kolena zadlužili, ale cítíme se teď nesmírně svobodní,“ dodává s úsměvem Pavel Kučeravý. Spolu s manželkou vlastní stavební firmu, která se specializuje na opravy historických objektů.

„V současné době ještě pokračují zabezpečovací práce. Bylo tady pár míst, která na tom nebyla zrovna nejlépe. Do provozu jsme už uvedli kavárnu. Na jaře chceme otevřít i venkovní kolonádu. Připravené je i místo, kde se mohou konat koncerty nebo přednášky,“ popisuje Pavel Kučeravý, co se už podařilo udělat.

Pak přijde na řadu slavnostní sál, depandance a samotný hotel. „Předpokládám, že práce potrvají asi dva roky,“ odhaduje Kučeravý. Stav samotného objektu byl podle něj takový, jaký podle svých dlouholetých zkušeností očekával.

Z Lesního mlýna se má v budoucnosti stát více než jen hotel. Majitelé jej chtějí proměnit doslova ve výkladní skříň mariánskolázeňského hotelnictví, kulturně společenské centrum, které bude přístupné pro každého.

„Chceme prostě, aby se tady lidem líbilo. Když jsme otevírali kavárnu, měli jsme velkou radost z toho, kolik přišlo lidí. Ani jsme ten nápor nezvládali. Přesto tady byla báječná atmosféra. Prostě taková mariánskolázeňská kavárna. A to je to, co chceme,“ zdůrazňuje Kučeravý.

Lesní mlýn má bohatou historii. Na jeho místě stál kdysi skutečný mlýn, který sloužil jako pila. Hotel byl postaven v roce 1833, tedy 15 let po vyhlášení Mariánských Lázní jako lázeňského místa. Na město byly Mariánské Lázně povýšeny až v roce 1865.

V roce 1837 už tady byla krytá kuželkářská dráha, v roce 1850 se připomíná hostinec s kavárnou. Ještě před rokem 1900 tady vznikl větší hotel. „V roce 1936 měl hotel Lesní mlýn 70 pokojů pro hosty. V hotelu vládla pravá prvorepubliková atmosféra. Třikrát denně zde hrála kapela, tančilo se dopoledne, odpoledne a večer,“ popisuje historii objektu regionální historička Markéta Janečková.

Po druhé světové válce hotel několik let nesl název Alhambra a pak se z něj stala zotavovna ROH (Revoluční odborové hnutí) Donbas. Po roce 1990 ale začala zotavovna pustnout a nakonec byla v roce 1992 uzavřena úplně.