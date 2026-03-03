Žádné tablety nebo mobily. Děti v lesní školce si vyhrají s větvičkami i šiškami

Jitka Dolanská
  10:54
Více než pět let funguje v Chebu alternativní předškolní vzdělávání. Ve zdejším lesním klubu, který se po dvou letech změnil na certifikovanou Lesní mateřskou školu, ukazují dětem, že prožít velkou část dne venku mezi stromy nemusí být nuda. A že hrát si každý může třeba i s větvičkami, šiškami či kamínky.
Děti v lesní školce při výuce (3. března 2026)

Děti v lesní školce při výuce (3. března 2026) | foto: Lesní mateřská škola Pod Lipami

Děti s učiteli tráví celé dny venku. (3. března 2026)
Překážkou pro výuku není ani sníh. (3. března 2026)
Děti se v přírodě učí a na vzduchu hrají i společenské hry. (3. března 2026)
K tvoření se dá použít vše, co příroda nabízí. (3. března 2026)
Jedna ze zakladatelek Zdeňka Brožová říká, že jsou zařazeni do rejstříku ministerstva školství, proto musejí splnit vše jako tradiční mateřské školy. „Jen k tomu používáme trochu jiné metody a místo. Naší učebnou je les,“ vysvětlila Brožová, která je zároveň zástupkyní ředitelky.

V zázemí má školka i spoustu běžných pomůcek, her a dětských knih. „Velkou část dne jsme venku, často přímo v lese, kde se dá dělat leccos zajímavého. Ve velkém zde využíváme přírodniny. Základem je důraz na přírodní pedagogiku, volnou hru, která nabízí prostor pro fantazii a rozvinutí vlastní hry, ale třeba i nudu. A také na hru s přínosným rizikem. Tím myslím třeba lezení po stromech. Pobyt venku přizpůsobujeme počasí,“ řekla ředitelka Marcela Ambrožová. Děti mohou ve venkovní učebně pod pergolou také obědvat a svačit.

Lesní školku schovali do jurty. Celodenní pobyt v přírodě dětem svědčí

V teplém zázemí školky děti odpočívají po obědě. Podle učitelů, kterým se v lesních mateřských školách říká průvodci, je základem správné oblečení. Pobyt na čerstvém vzduchu a změny teplot otužují dětský organismus, posilují imunitu a podporují soustředění i odolnost.

„Všímáme si, že když děti nejsou většinu dne mezi čtyřmi stěnami, jsou odolnější, nemoci se nešíří tak rychle. A navíc si budují vztah k přírodě a k místu jako takovému. Tam, kam chodíme, si děti všímají všeho, co do přírody nepatří. Sbíráme například odpadky a společně je odnášíme. Děti vedeme k samostatnosti,“ popsala Brožová.

Každé dítě má v lese svůj batůžek, samo si z něj umí vyndat láhev s pitím, svačinu nebo podsedák. Děti se naučí, že když je jim zima, musí se více obléct, samy vědí, kdy naopak jednu vrstvu z oblečení ubrat.

Děti v lesní školce při výuce (3. března 2026)
Děti s učiteli tráví celé dny venku. (3. března 2026)
Překážkou pro výuku není ani sníh. (3. března 2026)
Děti se v přírodě učí a na vzduchu hrají i společenské hry. (3. března 2026)
„Starší pomáhají mladším, zkušenější nováčkům. Zapojujeme děti do běžných činností, aby věděly, že koš se musí vynést, stolek po jídle utřít. Mohou si samy namazat chleba pomazánkou, dozdobit svačinu ovocem nebo zeleninou podle svých chutí. Protože topíme dřevem, každý může pomoci tím, že vezme z hromady polínko a odnese ho do dřevníku,“ přiblížila Brožová.

Většina dětí z lesní školky míří podle učitelek do prvních tříd alternativních škol. „Máme ale i prvňáčka, který se bez problémů začlenil do třídy na běžné základní škole. Mireček je důkazem, že lesní mateřská škola připraví dítě i ke klasickému vzdělávání,“ uzavřela Marcela Ambrožová.

Vstoupit do diskuse

