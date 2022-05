Karlovarský kraj má stále málo lékařů, mladé chce motivovat už ve škole

Tristní situaci ve zdravotnictví chce kraj řešit motivačními projekty, které mají na západ Čech přilákat právě nedostatkové praktiky a zubaře.

„Karlovarský kraj se za pomoci řady programů snaží motivovat lékaře, aby ve městech a obcích působili. Podporujeme například vznik ordinací, přispíváme na jejich vybavení i na specializační vzdělávání,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Právě z programu na podporu zřízení ordinací dotovaného milionem korun čerpá v letošním roce 600 tisíc korun Jáchymov. Částka zčásti pokryje náklady na zřízení zubařské ordinace.

Zubař v lázeňském městě chyběl téměř dva roky. Jeho nově vybavená ordinace ožije už 1. června. „Stála nás přibližně tři miliony korun,“ uvedl starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

O tom, že lékařka, která se ordinace ujme, nebude mít o pacienty nouzi, svědčí zájem veřejnosti. Jáchymov na svých stránkách zveřejnil možnost předem se k ní hlásit. „Jen za několik prvních hodin jsme evidovali na šest stovek žádostí,“ potvrdil Grulich.

Snaží se i radnice

Pomoc při shánění lékařů nabízejí i samotné radnice. Ta jáchymovská například může zajistit v případě potřeby pro zubařku byt v rekonstruovaném domě jen pár metrů od ordinace. V Sokolově zase nabízejí hned dvě stavební parcely.

„Bohužel se ukazuje, že finanční motivace pro stávající lékaře už není to pravé a situace se nelepší. V některých částech kraje, zejména na Chebsku, se věkový průměr praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost blíží hranici 70 let, jejich počet je navíc nedostatečný. Proto jsme se sešli se všemi aktéry, kteří mohou nabídnout motivační prvky, jež by pomohly lékaře přesvědčit, aby v kraji pracovali,“ konstatoval hejtman Kulhánek.

Jedním z motivačních momentů může podle hejtmana být systém stipendií pro studenty vysokých škol. Nyní tento projekt rozšiřuje i o studenty lékařských fakult. Ti mají šanci získat až 150 tisíc korun ročně, a to už od prvního roku studia.

„Pravidla stipendijního programu samozřejmě musíme rozpracovat do detailu. Cílem je přimět absolventy lékařských fakult z našeho kraje, aby se po studiích vrátili zpět do regionu,“ naznačil Kulhánek. Obdobné programy, které už fungují, předpokládají, že se dotovaný student „upíše“ na předem domluvenou dobu.

Při rozhodování o budoucím působišti by studentům lékařských fakultu mohl pomoct i katalog benefitů, který kraj chystá vydat.

„Bude v něm kompletní přehled benefitů. Finančních i nefinančních, které praktickým lékařům v regionu nabízíme. Katalog budeme šířit mezi studenty lékařských fakult, ale i mezi absolventy a stávajícími lékaři,“ doplnil hejtman.

Podle názoru vedení Karlovarského kraje by ale jednu ze stěžejních rolí při zajišťování lékařů měla sehrát Všeobecná zdravotní pojišťovna. „Našemu kraji by měla věnovat zvýšenou pozornost, protože právě tady je situace kolem chybějících praktických lékařů a zubařů horší než ve zbytku republiky. A my ji musíme aktivně řešit,“ dodal Petr Kulhánek s tím, že hodlá v tomto ohledu oslovit ředitele VZP Zdeňka Kabátka. Diskuse s ním by se opět měli zúčastnit starostové, kraj ale pozve i zástupce Sdružení praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost i zubních lékařů.