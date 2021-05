Peníze na doktory dá kraj přímo obcím. Samy rozhodnou, jak je použijí

S nedostatkem lékařů poskytujících primární péči se kraj potýká už dlouhodobě. Věkový průměr praktiků a pediatrů navíc dosahuje hranice šedesáti let. Zejména v menších a odlehlých částech regionu tak hrozí, že brzy nebude tato základní péče zajištěna vůbec.

Na svém posledním zasedání minulý týden proto krajští zastupitelé odsouhlasili nastartování nového dotačního programu na podporu vzniku nebo obnovy ordinací všeobecných praktických lékařů pro dospělé i děti. Pro tento rok je na něj vyčleněn jeden milion korun a hlásit se do něj mohou obce do 17 tisíc obyvatel. V kraji se to vyjma Karlových Varů, Sokolova a Chebu týká všech.



„Kdo ví nejlépe, jak praktika získat, nebo kde akutně chybí, je vedení obcí. Proto je program zaměřen právě na ně,“ vysvětlil jeden z autorů programu a bývalý krajský zastupitel pro oblast zdravotnictví Josef März s tím, že získané peníze mohou starostové použít na nákup vybavení nebo opravu objektu, kde má být ordinace zřízena, případně na samotné náborové příspěvky.

Podmínkou pro získání dotace bude minimální úvazek praktického lékaře v obci, tedy deset hodin týdně. Obec s počtem obyvatel do čtyř tisíc pak může čerpat dotaci až do výše 400 tisíc korun, větší obce polovinu. Kraj bude elektronické žádosti přijímat od prvního června a každá z nich bude podle Josefa Märze individuálně posuzována.

Zubařů se to zatím netýká

Krajská zastupitelka a starostka Nové Role Jitka Pokorná však dotační program připomínkovala už ve fázi jeho příprav.



„Jako členka zdravotního výboru jsem opakovaně upozorňovala také na akutní nedostatek zubařů. Těch se ale bohužel tyto dotační peníze s odůvodněním, že jde vlastně o komerční sféru, zatím pro tento rok týkat nebudou,“ uvedla Pokorná

Doplnila, že nespokojená je ona i řada dalších starostů z okolních obcí.



„Zubaři chybí leckde, my máme dokonce ordinaci kompletně vybavenou a připravenou, bohužel se nám nového zubaře sehnat nedaří. Z dotačních peněz bychom mohli nabídnout alespoň slušný náborový příspěvek, bohužel to nedopadlo. Dál tedy budeme pacienty vozit Senior Expresem za zubařem do Karlových Varů nebo ještě dál,“ dodala starostka Nové Role.

Připustila zároveň, že dotace ve výši jednoho milionu korun je nedostatečná. „Jedná se zatím, doufám, jen o zjišťování zájmu. Dopředu totiž není úplně jasné, kolik starostů bude mít o program zájem, případně co na to řeknou oslovení lékaři. Ale kdyby byl, doufám, že se z rezervního fondu krajského rozpočtu další peníze na zajištění terénní lékařské péče najdou,“ dodala Pokorná.

Obce si pomáhají, jak to jde

Toužimská radnice rovněž vozí pacienty svépomocí až do Karlových Varů, nikoliv ale kvůli praktikovi či zubaři, nýbrž za rentgenem.

„Ten nám v Toužimi nefunguje už od začátku roku a doposud se nám nepodařilo sehnat nového rentgenologa ani na částečný úvazek, který tu požadujeme. Obstaráváme tak pravidelně Senior Bus a ten vozí pacienty sem a tam,“ vysvětlil starosta Toužimi Alexandr Žák s tím, že se to týká například i obyvatel Žlutic a dalších přilehlých obcí.

Vedení obce Pernink zase spolupracuje poslední půlrok se sdružením Všeobecný lékař, které pro region shání lékaře už několik posledních let. „V Karlovarském kraji je to ale opravdu nelehký úkol,“ potvrdila personalistka sdružení Kateřina Nevanová.

Případný zájemce by podle ní mohl slyšet i na to, že administrativu či drahé vybavení ordinace nebude muset řešit.



„Jako náš zaměstnanec bude mít zajištěnou nejen ordinaci, ale navíc také podporu smluvních konziliářů a specialistů, takže na své pacienty nebude sám,“ vysvětlila Nevanová. Právě v perninské ordinaci nabízí sdružení atestovanému lékaři zároveň sedmdesát tisíc čistého, zatím však stále neúspěšně.