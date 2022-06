Karlovarský kraj zoufale hledá lékaře, nabízí nejvyšší podporu v republice

Na téměř třímilionovou podporu by mohl dosáhnout nový praktický lékař pro děti a dorost v případě, že by využil veškerých finančních nabídek a benefitů, které Karlovarský kraj chystá. Ten totiž nabízí nejvyšší podporu v celé republice.

Na systém nejrůznějších pobídek chce vynaložit miliony korun. Pokud o ně bude zájem, není podle hejtmana Petra Kulhánka žádný horní limit peněz, které by kraj do projektu zapojil.

Region se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů. „Nejvíce však postrádáme všeobecné praktické lékaře, pediatry, gynekology, porodníky a zubaře,“ upřesnil hejtman.

Medikem na gymplu

První kroky k nápravě tohoto stavu chystá kraj ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání už na regionálních gymnáziích. Projekt se jmenuje Medikem na gymplu.

Jeho cílem je příprava studentů gymnázií ke studiu na lékařských fakultách. Dalším počinem pro zájemce o profesi lékaře by měly být přípravné kurzy k přijímacím zkouškám optimálně přímo v regionu.

Kraj ovšem počítá i s vyšší podporou těch, kteří už na lékařských fakultách studují. „Aktuálně jde přibližně o tři stovky lidí s trvalým pobytem na území Karlovarského kraje,“ podotkla Jana Pavlíková, mluvčí krajského úřadu.

Ti všichni mají teoreticky šanci dosáhnout na krajské stipendium, které by podle návrhu radních měl být 150 tisíc korun na akademický rok. Podmínkou pro jeho získání je, že příjemce musí do tří let od ukončení studia začít pracovat jako lékař ve zdravotnickém zařízení v kraji.

Peníze na vybavení ordinací

Ve hře je také navýšení peněz v rámci dotačního programu na podporu vzniku, modernizaci a vybavení nových i stávajících ordinací. Nově lze tyto finance použít i na odkup ordinací novými lékaři. Obce s méně než sedmi tisíci obyvatel budou mít šanci získat na vybavení ordinací praktiků, dětských lékařů či gynekologie a porodnictví 800 tisíc korun, u větších sídel je tato částka poloviční.

Dotace na vybavení zubních ordinací by pak mohla podle návrhu, který musí ještě posvětit krajští zastupitelé, dosáhnout až milionu korun.

Z tohoto dotačního titulu už letos čerpal Jáchymov, který zrekonstruoval a nově vybavil téměř dva roky neobsazenou ordinaci zubaře. „Stálo nás to přibližně tři miliony korun,“ uvedl při slavnostním znovuotevření ordinace starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

Od kraje radnice získala dotaci 600 tisíc. Vedení kraje si uvědomuje, že všemi těmito kroky nepřímo supluje aktivity zdravotních pojišťoven. „Přesto nám současná situace není lhostejná,“ podotkl hejtman Kulhánek.

Už jen proto, že stávající lékaři v regionu stárnou. „Podle analýzy se průměrný věk praktických lékařů napříč regionem pohybuje kolem 60 až 65 let. S jejich odchodem do penze by se mohl problém s dostupností lékařské péče ještě prohloubit,“ vysvětlil hejtman.