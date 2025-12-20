Úspěch Karlovarského kraje byl ovšem při vyhlašování výročních cen Asociace hotelů a restaurací ČR hned dvojnásobný. Vedle Pavla Knáry hoteliéři ocenili i majitele hotelu z Poustky.
V kategorii Odpovědný hotel/restaurace, která vyzdvihuje iniciativy v oblasti udržitelnosti, ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti, totiž převzal ocenění Radovan Caran, majitel rodinného Hotelu a Penzionu Seeberg v Poustce – Ostrohu u Františkových Lázní.
„Když mi prvně volali, myslel jsem, jestli se nespletli,“ usmál se lékař a dodal, že ocenění si velmi váží. „Je to obrovská pocta nejenom pro mě, ale i pro společnost Léčebné lázně a pro celé naše krásné město,“ řekl.
Pavel Knára pracuje v lázeňství stěží uvěřitelných 49 let. Jako nejzásadnější období ve své profesní dráze zpětně označil rok 1998. Tehdy se podílel na budování pětihvězdičkového hotelu v Nových Lázních, který se stal vzorem pro balneologickou péči v České republice.
Na otázku, jak se české lázeňství proměnilo, má jasnou odpověď. „Nové moderní trendy a nadstavby přicházejí, základ ale musí zůstat neměnný. Lázeňství je část medicíny, která využívá přírodní léčivé zdroje a tady v Mariánkách jsou hned tři: minerální voda, léčivý plyn a peloidy. To je základ lázeňské léčby,“ vysvětlil.
Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka se lékař Pavel Knára mimořádně zasloužil o podporu českého lázeňství doma i ve světě. „Jeho jméno je spojeno s Mariánskými Lázněmi stejně pevně, jako slavná historie tohoto města. Svou odborností, lidskostí i obrovským přesahem reprezentuje to nejlepší, co dnes balneologie může nabídnout. Lázeňství je významnou součástí cestovního ruchu i hotelnictví a jeho práce si velmi vážíme,“ řekl Václav Stárek.
Mezi oceněné hotely a restaurace, které excelují ve službách či nabízejí gastronomický zážitek na nejvyšší úrovni, se letos zařadil i rodinný Hotel a Penzion Seeberg v Poustce – Ostrohu u Františkových Lázní.
Majitel resortu Radovan Caran převzal ocenění v kategorii Odpovědný hotel/restaurace. „Radovan Caran dlouhodobě propojuje své podnikání s respektem k regionu, jeho historii i místním obyvatelům. Aktivně tak buduje silný příběh místa, které je jeho domovem. Dokazuje tak, že udržitelnost není pouze o ekologických opatřeních, ale především o celkovém vztahu k prostředí, ve kterém podnikáme a žijeme,“ doplnil Václav Stárek.