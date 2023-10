Jak vyřešit problémy Ašska? Život v pohraničí mají podpořit nové zákony

„Návrh zákona z dílny AQE advisors by měl být revolucí v řešení problémů periferií republiky. Má odstranit hospodářské zaostávání Ašska za zbytkem republiky. Vedle celé řady dalších příčin je to hlavně kvůli blízkosti ekonomicky vyspělého Německa a odlivu pracovní síly z Ašska za hranice,“ uvedl mluvčí města Milan Vrbata.

Podle Vrbaty české firmy nejsou schopny dorovnávat rozdílné mzdy a nabízet podobné benefity jako firmy v Německu. Odliv kvalifikovaných lidí je připravuje o konkurenceschopnost. „Naplno se to vše projevilo po otevření německého pracovního trhu. Autoři materiálu uvádí, že až 40 procent ekonomicky aktivních obyvatel Ašska vyjíždí za prací za hranice,“ uvedl mluvčí.

Český stát tím na daních z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění přichází ročně přibližně o více než jednu miliardu korun. „Jen za roky 2020 až 2022 odešlo z Aše pracovat za hranice 883 lidí. To je důvod, proč tu nemáme služby, řemeslníky a další profese. Ovšem odcházejí i vzdělaní lidé. Znám člověka s vysokou školou, který pracuje v Německu manuálně,“ řekl Vrbata.

S realizací pomáhá řada odborníků

Jak uvedl Jan Havránek, ředitel AQE advisors a jeden z autorů dokumentu, řešením by mohlo být vytvoření speciální ekonomické zóny, kde by dočasně platila řada opatření. Ta by po určitou dobu zvýhodňovala zaměstnavatele na území Ašska a motivovala lidi k podnikání. Například nulovou sazbou daně z příjmu právnických osob, příspěvky ke mzdám a na děti,“ podotkl Havránek.

„Pomáhala by různými podporami i živnostníkům. Příspěvky by se za přesně daných podmínek vyplácely jak nově příchozím do Aše, tak i starousedlíkům,“ konstatoval Havránek. S tím, že opatření se nemají týkat jen podpory od státu v oblasti trhu práce, ale také oblasti školství, zdravotnictví nebo demografie, městského prostředí.

V realizačním týmu pracují na přípravě nového zákona mimo jiné i bývalá ministryně životního prostředí Rut Bízková a někdejší primátor Prahy Tomáš Hudeček. Firma spolupracuje i s několika vysokými školami. Západočeskou univerzitou v Plzni, Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity a Ekonomicko – správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně.

Statistika není úplně příjemná

Se vznikajícím dokumentem se už nyní snaží vedení města Aš seznamovat města a obce v okolí. Ale také zákonodárce, mezi nimiž hledá pro svůj plán podporu. „Lex Aš nechce poškodit německé pohraničí, ale vyrovnat příležitosti tak, aby docházelo k dobrému rozvoji celého mikroregionu. Abychom mohli Německu alespoň částečně konkurovat,“ uvedl starosta Vítězslav Kokoř.

Tým AQE advisors při přípravě zákona pracuje s řadou statistických údajů. Například vyšlo najevo, že v Aši rapidně roste počet obyvatel starších 65 let a zároveň klesá počet narozených dětí. Varující je, že na Ašsku 11 procent žáků nedokončí základní školu, průměr v republice je 3,8 procenta. Vysokoškolské vzdělání má jen pět procent populace.

Téměř sedm procent lidí je k trvalému pobytu přihlášeno na městském úřadu, necelých 15 procent obyvatel starších 15 let pobírá příspěvky na živobytí, asi sedm procent pak doplatek na bydlení. Téměř 20 procent obyvatel města Aš starších 15 let čelí nejrůznějším exekucím. Průměr v České republice je přitom 5,5 procenta.