Cílem je včas odhalit chronické onemocnění ledvin, kterým v Česku trpí zhruba milion lidí. Vyšetření je zdarma, stačí přinést vzorek ranní moči.
„Chronické onemocnění ledvin je zrádné svým skrytým průběhem. První příznaky, jako je zvýšená únavnost, bolesti pohybového aparátu nebo ospalost jsou navíc velmi nespecifické, takže je můžeme snadno přisuzovat zvýšenému stresu nebo nevyspání. Včasné odhalení ubývající funkce ledvin je přitom klíčové pro zahájení včasné léčby,“ říká lékařská ředitelka společnosti Fresenius Medical Care v České republice, pod níž spadají nefrologické ambulance v Karlových Varech, Mariánských Lázních a Sokolově Katarína Nehézová.
Screeningové vyšetření bude zahrnovat rozbor moči, měření krevního tlaku, hladiny cukru a vyhodnocení rizikových faktorů. V případě zjištění vysokého rizika lékaři doporučí další podrobnější vyšetření. Zájemci nepotřebují žádanku od praktického lékaře, ani se nemusí na vyšetření objednávat.
KVÍZ: Otestujete se, co víte o ledvinách
Podle odborníků přitom chronické onemocnění ledvin postihuje až 90 procent pacientů bez jejich vědomí. Přibližně polovina pacientů přichází k lékaři už v pokročilém stadiu nemoci, kdy je od zahájení dialýzy dělí méně než tři měsíce.
Právě prevence je klíčová ve včasném odhalení nemoci. Lidí s onemocněním ledvin přitom přibývá. V roce 2000 bylo v Karlovarském kraji 170 nemocných, kteří skončili na umělé ledvině. V roce 2024 lékaři poskytovali hemodialýzu už 276 lidem se selháním ledvin.
Jak vyplývá ze statistik, riziko chronického onemocnění ledvin stoupá s věkem. Významnou roli ale hraje také životní styl. Nemoc postihuje zhruba každého pátého pacienta s vysokým krevním tlakem a každého třetího diabetika. Mezi další rizikové faktory patří obezita, kouření, onemocnění srdce, genetická zátěž i znečištěné životní prostředí.
Pro ochranu ledvin odborníci doporučují jíst více zeleniny, pravidelně se hýbat a méně solit. Důležité je také pít čistou vodu v dostatečném množství, nekouřit, omezit užívání volně prodejných léků proti bolesti a nezanedbávat prevenci.