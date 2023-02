Stížnost na referendum o kolonádě nebude, ve hře je však další hlasování

Právě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu byla poslední možností, jak zvrátit rozhodnutí krajského soudu, který nepřijal žalobu na výsledky karlovarského referenda. Přípravný výbor se rozhodl nepodat ji.

„Diskutovali jsme to s naším právníkem. Ten řekl, že s kasační stížností nemáme šanci,“ potvrdil Ota Řezanka, zmocněnec přípravného výboru. Poukázal na fakt, že s obdobnou iniciativou neuspěli ani v Ostravě.

Stížnost chtěli organizátoři referenda podat kvůli podle nich nejednoznačnému výkladu zákona o místním referendu. Ten sice dává deset dní na podání žaloby na jeho výsledky, ovšem termín končí desátý den v 16. hodin. A to nestihli.

„Žaloba přišla o 30 minut a 54 sekund po tomto termínu. Soud proto shledal návrh opožděným,“ potvrdila Jana Rubášová, mluvčí Krajského soudu v Plzni.

Stanovisko města ke kolonádě se nemění

„Od krajského soudu jsme dostali jasné stanovisko, že referendum bylo v pořádku,“ konstatovala primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. Přípravný výbor přitom žalobou poukazoval na to, že informace o možnosti hlasovat i v referendu ve volebních místnostech chyběly.

Stanovisko města k možné výstavbě repliky kolonády architektů Fellnera a Helmera se podle primátorky nemění. „Tvrdíme, že je to architektura, která by měla zůstat zachovaná,“ prohlásila Pfeffer Ferklová.

Město má podle ní vypracovanou další studii na revitalizaci jak samotné Vřídelní kolonády, tak jejího okolí.

„Kdyby se měla stavět replika litinové kolonády, bylo by to pro město finančně značně zatěžující. V okamžiku, kdy máme ročně na veškeré investice přibližně 350 milionů, by miliardová stavba mohla město zadlužit na řadu let,“ doplnila primátorka.

Uskuteční se i třetí kolonádní referendum?

V Karlových Varech se referendum o budoucnosti Vřídelní kolonády letos konalo společně s prvním kolem prezidentských voleb. Přestože pro obnovu slavné litinové stavby hlasovalo nejvíce lidí, referendum nebylo platné. Dostavilo se totiž málo voličů.

V prvním referendu v roce 2018 se pro nahrazení kolonády litinovou replikou vyslovilo téměř 9 500 lidí. Hlasování však rovněž neplatilo, kvůli několika desítkám chybějících hlasů. Podmínkou byla alespoň 35 procentní účast, což se nestalo. Přišlo jich 33,66 procenta.

Iniciátoři referenda ovšem naznačují, že letošní hlasování obyvatel v této problematice nemuselo být poslední. „Rádi bychom ho zopakovali za dva a půl roku s parlamentními volbami. Musíme zajistit podrobnější rozpočet a sehnat padesát lidí do komisí. Pak to vyhrajeme,“ naznačil Ota Řezanka.

Do té doby by ovšem mohlo padnout rozhodnutí ministerstva kultury o zařazení současné Vřídelní kolonády mezi kulturní památky. Návrh přišel v souvislosti s výzkumem architektury ze 60. a 70. let, který vypracovalo metodické centrum moderní architektury Národního památkového ústavu v Brně.