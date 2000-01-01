Lázně západních Čech se oblékly do slavnostního. Stejně jako každé jaro ožívají po zimě zdejší parky, kavárničky a kolonády, koná se zde i slavnostní zahájení lázeňských sezon. Takřka každý květnový víkend se mohou návštěvníci v některém z měst nadechnout té pravé lázeňské atmosféry. Karlovy Vary zahájily lázeňskou sezonu uplynulý víkend, nyní jsou na řadě Mariánské Lázně, dále Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Lázně Jáchymov.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Hned první květnový víkend se tradičně otevřela 669. sezona v největších a nejznámějších lázních, v Karlových Varech. Na snímku je zachycena Mlýnská kolonáda.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Karlovy Vary si poměrně často vybírají jako zajímavou lokaci filmové štáby. Například v Grandhotelu Pupp se natáčel film Poslední prázdniny a trávil v něm svoji dovolenou i francouzský herec Gérard Depardieu.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Karlovy Vary v těchto dnech rozkvetly. Na snímku jsou sakurové stromy, v pozadí socha Karla IV. na Divadelním náměstí.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Symbol lázeňského města, vřídlo, by měl navštívit každý host Karlových Varů.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Císařské lázně jsou největším, architektonicky a umělecky nejbohatěji vybaveným domem Karlových Varů a snad i celé ČR.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Oblíbeným cílem vycházek návštěvníků Karlových Varů je Tržní kolonáda a Zámecká věž.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Koňské povozy vozí zájemce po lázeňském městě. Fotograf iDNES.cz zachytil koňské spřežení na Divadelním náměstí.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Květiny, sluníčko, teplo, kavárny, odpočinek, volný čas... ideální období pro návštěvu Karlových Varů. Na snímku je vidět koryto říčky Teplé.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Sadovou kolonádu v Karlových Varech zdobí květinová výzdoba. Město je na příval hostů připraveno.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Pseudorenesanční kamenná Mlýnská kolonáda se nachází na levém břehu Teplé uprostřed lázeňské části Karlových Varů.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na Mlýnské kolonádě je k ochutnání několik pramenů - Mlýnský pramen, pramen Rusalka, Pramen knížete Václava (na snímku), pramen Libuše a Skalní pramen.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Fotopointy jsou oblíbenou turistickou atrakcí. Kdo by se u nich nechtěl vyfotit a pak s fotkou pochlubit na sociálních sítích... Karlovy Vary fotopoint mají také, I love Vary najdou zájemci před Mlýnskou kolonádou.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Teplé počasí už návštěvníky do Karlových Varů přilákalo. Na snímku je stánek se suvenýry a lázeňskými pohárky u hotelu Thermal.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Také Jáchymov vyhlíží lázeňské hosty. Fotoaparát zachytil lázeňské centrum Agricola.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Po šedé zimě je pohled na zelenou trávu s rozkvetlými květinami pohlazením na duši. Na snímku jsou zachyceny sady pod Curie Spa and Wellness v Jáchymově.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Lázně Jáchymov zahájí svou 120. lázeňskou sezonu v sobotu 23. května přímo uprostřed rozkvetlého lázeňského parku.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na návštěvníky čeká bohatý program s občerstvením i celodenní prodej regionálních produktů. Akce, která oslavuje probuzení lázní po zimní přestávce, připomene historii radonové léčby. Na snímku je Radium Palace Spa and Wellness, který je výkladní skříní zdejších lázní.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Zpívající fontána v Mariánských Lázních letos slaví 40 let své existence. Po zimní odmlce se poprvé rozezvučela ve čtvrtek 30. dubna.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Také v Mariánských Lázních očekávají první lázeňské hosty a ani zde nechybí bohatá květinová výzdoba. Aktuálně kvetou tulipány a narcisy.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Nadcházející víkend zahájí letošní 208. sezonu Mariánské Lázně. Od 8. do 10. května se návštěvníci mohou těšit na slavnostní svěcení a otevírání minerálních pramenů, průvod v historických kostýmech i oblíbený řemeslný jarmark. Na snímku je nově upravené Mírové náměstí.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Atmosféru doplní promenádní a kolonádní koncerty, které nabídnou klasickou, folklórní i moderní hudbu. Akce se konají přímo na kolonádě Maxima Gorkého.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Lidé budou moci obdivovat záhony rozkvetlých jarních květin a zaposlouchat se do melodií zpívající fontány.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Před mariánskolázeňskou promenádou jsou uvedeny názvy minerálních pramenů, které zde vyvěrají. V nejbližším okolí Mariánských Lázní je jich přes 100, ve městě samotném vyvěrá kolem 40.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Lázně Kynžvart zahájí lázeňskou sezonu v sobotu 23. května. Při slavnostním zahájení projde průvod z náměstí k altánu pramene Richard a ani tady nebude chybět žehnání pramenům. Na snímku je upravený park s pramenem Richard, jehož historie sahá až do 15. století.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
V rámci slavnostního zahájení nové sezony bude město patřit dětem. Organizátoři pro ně od 14 hodin přichystali animační program s hasičským záchranným sborem, jízdy na koních a další zábavné atrakce.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Slavnou minulost Lázní Kynžvart připomínají honosné domy. Jedním z nich je sanatorium Orlík. (5. května 2026)
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Na fotografii je altán s pramenem Richard. Pramen byl pojmenován po Richardu Metternichovi, synovi kancléře Metternicha, který se zasloužil o rozvoj lázeňství v Lázních Kynžvart. Léčivá minerální voda je čirá a má příjemnou osvěžující chuť. Vodu z pramene si lidé musí koupit z automatu.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Františkovy Lázně jsou nádherné i v noci. Na fotografii je zachycen hudební altán známý z filmu Kolja a jezdecká socha Františka I., zakladatele lázní, podle kterého se město nazývá.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Františkovy Lázně se chystají slavit otevření již 233. lázeňské sezony v pátek 15. a v sobotu 16. května. Na snímku v pozadí je Dvorana Glauberových pramenů, která je největším lázeňským pavilonem ve městě. Barevná srdce zavedou návštěvníky k pavilonům s různými prameny.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Otevření nové lázeňské sezony patří každoročně k vrcholům společenského dění ve Františkových Lázních. Na oslavy bude zajisté dohlížet socha Josefa II. (na snímku).
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Město ožije bohatým kulturním programem. Slavnostní zahájení se uskuteční poblíž hudebního pavilonu u Františkova pramene v srdci rozkvetlých lázeňských parků.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Město během slavnostního zahájení nové lázeňské sezony ožije bohatým kulturním programem a nebude chybět ani žehnání pramenům. To aby i nadále vracely zdraví františkolázeňským hostům. Například Františkův pramen, který je zachycen na fotografii.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Návštěvníkům Františkových Lázní se naskytne z Františkova pramene tento krásný výhled na pěší zónu Národní třídy. Zajímavostí je barevná dlažba.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Dvorana Glauberových pramenů je připravena nabídnout posezení lázeňským hostům, kteří jsou unavení z putování po krásách Františkových Lázní.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Socha nahého na kouli sedícího chlapečka s rybou v rukách se stala jedním z nejznámějších symbolů Františkových Lázní.
Autor: Martin Stolař, MAFRA