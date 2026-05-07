Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

OBRAZEM: Lázeňská města rozjasnilo jaro. Na sezonu jsou v gala, podívejte se

,
  4:57
Lázně západních Čech se oblékly do slavnostního. Stejně jako každé jaro ožívají po zimě zdejší parky, kavárničky a kolonády, koná se zde i slavnostní zahájení lázeňských sezon. Takřka každý květnový víkend se mohou návštěvníci v některém z měst nadechnout té pravé lázeňské atmosféry. Karlovy Vary zahájily lázeňskou sezonu uplynulý víkend, nyní jsou na řadě Mariánské Lázně, dále Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Lázně Jáchymov.
Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na... Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na... Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na... Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na... Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na... Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na... Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na... Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na... Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na... Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na... Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na... Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragédie na Sokolovsku. Po nárazu do stromu zemřel v autě dvacetiletý řidič

Tragická nehoda na Sokolovsku. V osobním vozidle zemřel teprve dvacetiletý...

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek ráno u Kaceřova na Sokolovsku. V osobním autě přišel o život teprve dvacetiletý řidič. Mladík vyjel ze silnice a narazil do stromu.

OBRAZEM: Lázeňská města rozjasnilo jaro. Na sezonu jsou v gala, podívejte se

Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na...

Lázně západních Čech se oblékly do slavnostního. Stejně jako každé jaro ožívají po zimě zdejší parky, kavárničky a kolonády, koná se zde i slavnostní zahájení lázeňských sezon. Takřka každý květnový...

Bouřky vtrhly na západ Česka. Hrozí nárazy větru v rychlosti až 60 kilometrů v hodině

Bouřková situace v Česku (5. května 2026)

Do západní části Česka dorazily silné bouřky. Nejsilnější jsou aktuálně v Karlovarském kraji a postupně i na západě Ústeckého kraje, uvedli meteorologové.

Z věznice Ostrov se pokusil utéct vězeň, proboural strop

Ve věznici Ostrov vznikla rekonstrukcí dlouho nevyužívaného objektu nová...

Z věznice Ostrov na Karlovarsku se v neděli neúspěšně pokusil uprchnout vězeň, proboural strop. Vězeňská služba posílí kontroly všech věznic.

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná

Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021)

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním videu, které zveřejnil na sociální síti. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o...

Vzácné koniklece v Doupovských horách ochrání přírodní památka Zvoníčkov

Vzácné koniklece bude chránit nová národní přírodní památka Zvoníčkov. Na...

Vzácné koniklece bude chránit nová národní přírodní památka Zvoníčkov. Oblast leží jižně od Kadaně, bezprostředně u hranic Karlovarského kraje a vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách. V...

8. května 2026  7:57

Unikátní projekt prověřila zima. Na Ašsku lidé topili směsí zemního plynu a vodíku

Vůbec poprvé v České republice proudí ve veřejné distribuční síti obnovitelný...

Obyvatelé Hranic na Ašsku mají za sebou první topnou sezonu, kdy topili směsí zemního plynu a obnovitelného vodíku. Zkušební provoz ukázal, že směs ke koncovým zákazníkům proudila bez jakýchkoliv...

7. května 2026  14:34

Tragédie na Sokolovsku. Po nárazu do stromu zemřel v autě dvacetiletý řidič

Tragická nehoda na Sokolovsku. V osobním vozidle zemřel teprve dvacetiletý...

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek ráno u Kaceřova na Sokolovsku. V osobním autě přišel o život teprve dvacetiletý řidič. Mladík vyjel ze silnice a narazil do stromu.

7. května 2026  11:26

OBRAZEM: Lázeňská města rozjasnilo jaro. Na sezonu jsou v gala, podívejte se

Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na...

Lázně západních Čech se oblékly do slavnostního. Stejně jako každé jaro ožívají po zimě zdejší parky, kavárničky a kolonády, koná se zde i slavnostní zahájení lázeňských sezon. Takřka každý květnový...

7. května 2026  4:57

Každá z nás měla v očích strach. Expozice vypráví příběhy žen vězněných v táboře

Na místě bývalého ženského koncentračního tábora vznikly velké tabule z...

Každá z nás měla v očích strach je název unikátní expozice, která vznikla na místě bývalého ženského koncentračního tábora ve Svatavě na Sokolovsku. Paměť národa ji ve spolupráci s městysem Svatava...

6. května 2026  15:50

Invazní druhy dál ohrožují krajinu, Karlovarský kraj dává na likvidaci miliony

Bolševník Sosnovského (heracleum sosnowskyi)

V Karlovarském kraji pokračuje boj s invazními rostlinami. Region, kde se v minulosti rozšířil především bolševník velkolepý, trápí například netýkavka žláznatá, lupina či různé druhy křídlatek....

6. května 2026  9:44

Bouřky vtrhly na západ Česka. Hrozí nárazy větru v rychlosti až 60 kilometrů v hodině

Bouřková situace v Česku (5. května 2026)

Do západní části Česka dorazily silné bouřky. Nejsilnější jsou aktuálně v Karlovarském kraji a postupně i na západě Ústeckého kraje, uvedli meteorologové.

5. května 2026  21:34

Karlovarsko urvalo volejbalový titul, v pátém finále porazilo obhajující Lvy

Volejbalisté Karlovarska slaví zisk extraligového zlata.

Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul, na trůn se vrátili po čtyřech letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím pátém finálovém zápase porazili...

5. května 2026  20:14

Zpěv ptáků, nebo auta? V Chebu podepisují petici proti kácení stromů

Kácení a revitalizace se dočkala také valdštejnská lipová alej, ve které žije...

S nevolí obyvatel se v Chebu setkal plán radnice vytvořit v části Sadové ulice obytnou zónu. Potíž je v tom, že při budování nových parkovacích míst by měly jít k zemi vzrostlé stromy, které desítky...

5. května 2026  15:37

Měla i popáleniny na intimních místech. Invalidu soudí za znásilňování známé

Šestašedesátiletý V. L. u Krajského soudu v Plzni. (5. května 2026)

Krajský soud v Plzni se v úterý začal zabývat znásilněním a vydíráním. K lavici obžalovaných na invalidním vozíku přijel šestašedesátiletý muž, který podle obžaloby svoji známou na Plzeňsku donutil k...

5. května 2026  12:59

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ - POZEMNÍ STAVBY ČECHY (50-65.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 50 000 - 65 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Do Česka přijedou američtí veteráni. Nejstaršímu je 105 let, vrací se i Harry Humason

Tři američtí veteráni se vrací po 81 letech do Česka. Do Plzně dorazí stoletý...

Do České republiky ve druhé polovině května zamíří trojice Američanů, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození Evropy. Veteráni druhé světové války navštíví Plzeň a další místa v západních...

5. května 2026  11:44

Obyvatele Chodova vyděsily doplatky za teplo, cenu prověří úřad

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od...

Doplatky až několik desítek tisíc korun za teplo a teplou vodu rozeslala odběratelům v Chodově na Sokolovsku společnost Marservis, s níž se město roky soudilo kvůli vlastnictví teplovodní soustavy....

5. května 2026  9:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.