OBRAZEM: Lázeňská města rozjasnilo jaro. Na sezonu jsou v gala, podívejte se
Tragédie na Sokolovsku. Po nárazu do stromu zemřel v autě dvacetiletý řidič
Tragická nehoda se stala ve čtvrtek ráno u Kaceřova na Sokolovsku. V osobním autě přišel o život teprve dvacetiletý řidič. Mladík vyjel ze silnice a narazil do stromu.
OBRAZEM: Lázeňská města rozjasnilo jaro. Na sezonu jsou v gala, podívejte se
Lázně západních Čech se oblékly do slavnostního. Stejně jako každé jaro ožívají po zimě zdejší parky, kavárničky a kolonády, koná se zde i slavnostní zahájení lázeňských sezon. Takřka každý květnový...
Bouřky vtrhly na západ Česka. Hrozí nárazy větru v rychlosti až 60 kilometrů v hodině
Do západní části Česka dorazily silné bouřky. Nejsilnější jsou aktuálně v Karlovarském kraji a postupně i na západě Ústeckého kraje, uvedli meteorologové.
Z věznice Ostrov se pokusil utéct vězeň, proboural strop
Z věznice Ostrov na Karlovarsku se v neděli neúspěšně pokusil uprchnout vězeň, proboural strop. Vězeňská služba posílí kontroly všech věznic.
Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná
Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním videu, které zveřejnil na sociální síti. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o...
Vzácné koniklece v Doupovských horách ochrání přírodní památka Zvoníčkov
Vzácné koniklece bude chránit nová národní přírodní památka Zvoníčkov. Oblast leží jižně od Kadaně, bezprostředně u hranic Karlovarského kraje a vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách. V...
Unikátní projekt prověřila zima. Na Ašsku lidé topili směsí zemního plynu a vodíku
Obyvatelé Hranic na Ašsku mají za sebou první topnou sezonu, kdy topili směsí zemního plynu a obnovitelného vodíku. Zkušební provoz ukázal, že směs ke koncovým zákazníkům proudila bez jakýchkoliv...
Každá z nás měla v očích strach. Expozice vypráví příběhy žen vězněných v táboře
Každá z nás měla v očích strach je název unikátní expozice, která vznikla na místě bývalého ženského koncentračního tábora ve Svatavě na Sokolovsku. Paměť národa ji ve spolupráci s městysem Svatava...
Invazní druhy dál ohrožují krajinu, Karlovarský kraj dává na likvidaci miliony
V Karlovarském kraji pokračuje boj s invazními rostlinami. Region, kde se v minulosti rozšířil především bolševník velkolepý, trápí například netýkavka žláznatá, lupina či různé druhy křídlatek....
Karlovarsko urvalo volejbalový titul, v pátém finále porazilo obhajující Lvy
Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul, na trůn se vrátili po čtyřech letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím pátém finálovém zápase porazili...
Zpěv ptáků, nebo auta? V Chebu podepisují petici proti kácení stromů
S nevolí obyvatel se v Chebu setkal plán radnice vytvořit v části Sadové ulice obytnou zónu. Potíž je v tom, že při budování nových parkovacích míst by měly jít k zemi vzrostlé stromy, které desítky...
Měla i popáleniny na intimních místech. Invalidu soudí za znásilňování známé
Krajský soud v Plzni se v úterý začal zabývat znásilněním a vydíráním. K lavici obžalovaných na invalidním vozíku přijel šestašedesátiletý muž, který podle obžaloby svoji známou na Plzeňsku donutil k...
Do Česka přijedou američtí veteráni. Nejstaršímu je 105 let, vrací se i Harry Humason
Do České republiky ve druhé polovině května zamíří trojice Američanů, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození Evropy. Veteráni druhé světové války navštíví Plzeň a další místa v západních...
Obyvatele Chodova vyděsily doplatky za teplo, cenu prověří úřad
Doplatky až několik desítek tisíc korun za teplo a teplou vodu rozeslala odběratelům v Chodově na Sokolovsku společnost Marservis, s níž se město roky soudilo kvůli vlastnictví teplovodní soustavy....