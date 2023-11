Zavřené Zámecké lázně za tři roky zchátraly, škoda se odhaduje na dva miliony

„Úprava objektu do stavu, v němž ho provozovala společnost Zámecká kolonáda, by stála podle znaleckého posudku šest milionů korun,“ uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk.

Město po ukončení nájemní smlouvy, jež měla vypršet v roce 2048, počátkem října převzalo lázně zpět. Bylo třeba obnovit veškeré revize, aby se v případě pojistných událostí dalo vymáhat plnění.

Ani šestimilionová investice však podle Vaňka není zárukou, že by se lázně ekonomicky dostaly do černých čísel. „To by mohly zaručit komerční provozy, jako je fyzioterapie či kosmetika. Prostě služby, o které mají klienti na wellness pobytech zájem. Nezbytné stavební úpravy by v takovém případě podle znalce vyšly na 20 milionů korun,“ vysvětlil náměstek.

Otevřené jsou všechny možnosti

Kdo případně bude tyto náklady hradit, záleží podle náměstka Vaňka až na výsledcích budoucích jednání. Na magistrátu v současnosti evidují dva zájemce o nájem lázní. Jedním z nich je nedaleký hotel Romance. Zámecké lázně totiž mají naprosto stejný hendikep jako Alžbětiny lázně. Nemají totiž vlastní ubytovací kapacitu.

„Otevřené jsou všechny možnosti. Tedy že investici uhradí město a nájemce ji pak bude splácet, nebo ji zaplatí on s tím, že si prostředky takzvaně odbydlí,“ naznačil náměstek primátorky.

Podle něj je eminentním zájmem města Karlovy Vary, aby se do objektu lázní vrátil život. Zámecké lázně vznikly na přelomu tisíciletí přestavbou secesní Zámecké kolonády.

Společnost dluží městu milion korun

Postavená byla v letech 1910 až 1912 podle projektu vídeňského architekta Johanna Friedricha Ohmanna. Součástí interiéru je i pískovcová plastika Duch pramenů. Tu však mohli od začátku 21. století obdivovat pouze klienti hotelu Carlsbad Plaza, respektive společnosti Eden Hotels.Ta vlastnila 90 procent firmy Zámecká kolonáda.

Zbývajících deset procent podílu v ní drželo město. Tomu provozovatel objektu Zámecké lázně dluží na nájemném více než jeden milion korun. Společnost Zámecká kolonáda pak svou ztrátu, která vznikla kvůli nemožnosti „odbydlet“ si počáteční investici, vyčíslila na zhruba 96 milionů. Žalobu na město ale zatím nepodala.