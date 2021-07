Jáchymov zahájil lázeňskou sezonu, hosté se dostanou do dolu bez fárání

„Dopadli jsme na dno. Teď už stojíme pevně na nohou a začínáme se pomalu šplhat vzhůru,“ popsal obrazně situaci v českém lázeňství prezident Svazu léčebných lázní a zároveň generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov Eduard Bláha.



Obor má za sebou těžké období, kdy během nejhorších fází epidemie koronaviru bojoval o přežití. Na ozvěny covidové pandemie ovšem budou v lázních narážet i dále.

„Zejména v podobě regulace cestování. Nevíme, kdy budou moct přijet zahraniční hosté, kteří jsou zejména pro lázně v regionu alfou a omegou. Tvoří přibližně polovinu klientely. O to těžší to pro nás je,“ konstatoval Bláha.



V Jáchymově se nyní pacienti soustředí do hlavních budov v dolní části lázeňské zóny. Menší depandance a především hotel Běhounek zůstávají nadále uzavřené.



„Kdybych to vztáhl k celkové kapacitě, je aktuální obsazenost lázní asi 50 procent. Když ale škrtnu uzavřené domy, dostaneme se k číslu 80 až 85 procent naplněnosti,“ řekl ředitel.

Daleko více ovšem o situaci v lázních vypovídají podle jeho názoru jiná čísla.



„V roce 2019 jsme v období od ledna do července dosáhli obratu 320 milionů korun. O rok později to bylo 170 a letos 120,“ dokumentoval Bláha.

Celý obor se bude podle jeho názoru potýkat i se ztrátou image u zaměstnanců. „V tomto ohledu dostal jako jistý zaměstnavatel neuvěřitelnou ránu. Spousta lidí odešla do jiných oborů. Přilákat je zpět je velká výzva,“ naznačil.

Přesto zůstává Eduard Bláha optimistou. „Věříme, že se během prázdnin lázně konečně výrazně zaplní. A v horizontu let začnou lidi více vyhledávat naše služby. Co nás nezabije, to nás posílí,“ doplnil generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov.

Nová atrakce odkazuje na hornickou tradici

Do 115. sezony vstupují jáchymovské lázně s novým lákadlem pro turisty. Vyšli jím vstříc požadavkům mnoha klientů, kteří projevují přání podívat se do dolů. To je problematické, proto v objektu Astoria vznikla prohlídková štola, nová atrakce, která odkazuje na hornickou tradici lokality.

„Má potenciál přilákat do Jáchymova turisty z celých Krušných hor. Všem návštěvníkům bezpečně zprostředkuje zážitky z unikátního jáchymovského podzemí, aniž by museli fárat 500 metrů pod zemský povrch jako horníci lázní, kteří odtud den co den zajišťují zásobování balneoprovozů zdejší živou vodou,“ řekl k projektu Eduard Bláha.

Štola navazuje na předchozí počiny lázní k poctě hornických tradic a historie místa. Na dva roky staré otevření Saunového dolu Agricola a expozice o historii lázní v prostorách Lázeňského centra Agricola, a také na následné vybudování venkovní expozice důlní techniky včetně portálu štoly Eduard uprostřed lázeňského parku.

Nová atrakce je věrnou kopií důlních chodeb dolu Svornost včetně výztuh, výdřev, vrtů, závalů, důlní techniky, šachetních zdviží, uranových žil, potrubí s radonovou vodou, zatékající důlní vody, krápníků a podobně. Součástí prohlídky je i promítání filmu o dolu Svornost, o jeho historii i současném provozu.