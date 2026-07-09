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Františkovy Lázně ženám na plodnost pomáhají. Vědci nyní zjišťují, jak přesně

Jitka Dolanská
  13:29
Františkovy Lázně a socha Františka (4. května 2026)

Františkovy Lázně a socha Františka (4. května 2026) | foto: Martin Stolař, MAFRA

Františkovy Lázně a socha Františka (4. května 2026)
Františkovy Lázně a Františkův pramen (4. května 2026)
Františkovy Lázně a Františkův pramen (4. května 2026)
Dějištěm rekonstrukce historických událostí bude altán Františkova pramene....
7 fotografií
Účinky komplexní lázeňské péče na ženskou plodnost zkoumá studie, na které v rámci projektu Centrum lázeňského výzkumu spolupracuje společnost Františkovy Lázně Aquaforum s Institutem lázeňství a balneologie. Cílem výzkumu je získat data, která pomohou lépe porozumět vlivu lázeňské léčby na reprodukční zdraví žen.

Zároveň přispějí k dalšímu rozvoji medicíny založené na důkazech. Do projektu již vstoupily první pacientky.

Františkovy Lázně jsou s léčbou gynekologických onemocnění a neplodnosti spojeny již více než 200 let. Zdejší komplexní lázeňská péče je založena především na využití místních přírodních léčivých zdrojů, zejména slatiny, a dlouhodobě patří k tradičním metodám podpory léčby žen s poruchami plodnosti.

Františkovy Lázně nabízejí nejen přírodní léčbu, ale také další aktivity

Přestože klinická zkušenost i dlouholetá praxe potvrzují přínosy terapie, systematicky sbíraná objektivní data umožňující přesnější vyhodnocení účinků této léčby dosud chyběla.

Celkem bude do výzkumu zařazeno 55 žen ve věku od 20 do 40 let. Studie bude sledovat fyziologické a psychické změny u pacientek podstupujících komplexní lázeňskou péči indikovanou pro potíže s početím či donošením dítěte.

Výzkumný program zahrnuje laboratorní analýzy krve a moči, měření tělesného složení a standardizovaná dotazníková šetření zaměřená na kvalitu života, stres a psychickou zátěž pacientek. Vyšetření budou provedena na začátku i na konci lázeňského pobytu. Sběr dat bude probíhat do konce roku 2026. Součástí studie je také dlouhodobé sledování pacientek po šesti a dvanácti měsících od ukončení léčby. Cílem je zjistit, zda došlo k otěhotnění a jakým způsobem.

Františkovy Lázně a socha Františka (4. května 2026)
Františkovy Lázně a socha Františka (4. května 2026)
Františkovy Lázně a Františkův pramen (4. května 2026)
Františkovy Lázně a Františkův pramen (4. května 2026)
7 fotografií

„Propojujeme naši dlouholetou zkušenost s moderním klinickým výzkumem. Data, která sbíráme, mohou do budoucna přispět nejen ke zkvalitnění péče o pacientky, ale i k lepšímu odbornému ukotvení lázeňské léčby v oblasti reprodukční medicíny,“ říká Jana Šperlová, ředitelka léčebného úseku společnosti Františkovy Lázně Aquaforum.

Podle odborných garantů projektu představuje studie důležitý krok směrem k objektivnímu hodnocení přínosů lázeňské péče v oblasti reprodukčního zdraví.

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„V oblasti péče o ženy s diagnostikovanou neplodností se dlouhodobě opíráme o klinickou zkušenost a tradici lázeňské péče. Aby bylo možné její účinky objektivně vyhodnotit a zasadit do kontextu moderní medicíny založené na důkazech, je nezbytné pracovat s kvalitními a systematicky sbíranými daty. Tato studie představuje důležitý krok k odbornému posouzení přínosu komplexní lázeňské péče u žen s poruchami plodnosti,“ uvádí Magdaléna Vereskova, garantka pro oblast lékařských věd v projektu Centrum lázeňského výzkumu.

Výsledky studie mohou přispět k lepšímu pochopení role lázeňské léčby v oblasti reprodukčního zdraví žen a pomohou vytvořit základ pro další výzkumné aktivity. Projekt zároveň propojuje tradiční lázeňskou péči s moderní klinickou vědou a posiluje postavení Františkových Lázní jako významného centra gynekologické lázeňské léčby.

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