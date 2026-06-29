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Karlovy Vary opraví dosluhující Vřídelní lávku. Festivalové dění to neohrozí

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  10:13
Pohled na karlovarskou Vřídelní kolonádu z Divadelní lávky

Pohled na karlovarskou Vřídelní kolonádu z Divadelní lávky | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Správa Vřídelní kolonády pro veřejnost uzavřela kvůli špatnému stavu plochu...
Správa Vřídelní kolonády pro veřejnost uzavřela kvůli špatnému stavu plochu...
Správa Vřídelní kolonády pro veřejnost uzavřela kvůli špatnému stavu plochu...
Lázeňské domy, kolonády a vřídlo v Karlových Varech na začátku sezony 2026. Na...
5 fotografií
V Karlových Varech začne v červenci po skončení letošního Mezinárodního filmového festivalu oprava Vřídelní lávky. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka (Karlovaráci) město vybralo zhotovitele oprav. Ty potrvají necelý rok, skončit by měly v červnu 2027 před dalším ročníkem filmového festivalu.

Rekonstrukce bude stát 30 milionů korun bez DPH, město ji zaplatí ze svého rozpočtu bez dotací. Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem, město vybralo tu s nejnižší cenou. Předpokládaná cena stavby byla okolo 40 milionů korun, soutěží se jí tedy podařilo snížit.

„Lávka je v havarijním stavu, nicméně statický posudek prokázal, že akce během filmového festivalu se tam konat mohou, jsou všechny schválené. To znamená, karlovarští ani návštěvníci festivalu se nemusí vůbec ničeho obávat. Nicméně do té lávky, respektive podesty dlouhá léta zatéká, takže železobetonové konstrukce už nejsou v pořádku, a proto se pouštíme do opravy,“ uvedl Vaněk.

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Přemostění řeky Teplé je součástí Vřídelní kolonády. Kvůli špatnému technickému stavu je pro veřejnost kromě festivalového týdne, kdy je na rozbité dlažbě položen koberec, uzavřeno. V horším stavu je jeho horní část, kde se oprava zaměří na novou hydroizolaci a dláždění.

Oprava Vřídelní lávky bude komplikovaná. Vřídelní kolonáda stojí totiž v místech, kde prýští prameny Vřídla. Každá změna statiky objektu se tak může projevit odklonem vývěru jinam. To už se v minulosti stalo. Navíc se v těsné blízkosti Vřídelní lávky připravuje stavba hotelu v ulici Tržiště.

Pohled na karlovarskou Vřídelní kolonádu z Divadelní lávky
Správa Vřídelní kolonády pro veřejnost uzavřela kvůli špatnému stavu plochu veřejného prostranství.
Správa Vřídelní kolonády pro veřejnost uzavřela kvůli špatnému stavu plochu veřejného prostranství.
Správa Vřídelní kolonády pro veřejnost uzavřela kvůli špatnému stavu plochu veřejného prostranství.
5 fotografií

Vřídelní kolonáda, která je s lávkou spjata, byla postavena v letech 1969 až 1975. Sama není kulturní památkou, ale je součástí Městské památkové rezervace Karlovy Vary a také Lázeňské kulturní krajiny, která je od roku 2021 zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Podle náměstka by po opravě měla být zachována původní podoba a využití Vřídelní lávky, tedy jako korza pro pěší s možností umístění kavárenské zahrádky. Obnovit by se mělo i schodiště mezi objekty Bílý lev a Atlantik. Původně město uvažovalo i o novém mobiliáři nebo kavárně, od toho ale zatím upustilo.

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Karlovy Vary v posledních letech rekonstruovaly či postavily znovu i další přemostění řeky Teplé, například Festivalový most nebo Goethovu lávku v blízkosti opravených Císařských lázní. V mezidobí po loňském filmovém festivalu opravilo i Lázeňský most u Mlýnské kolonády. Ten slouží řidičům i pěším od 19. června.

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