Karlovy Vary příští rok vymění většinu vřídlovodu. Vezmou si na to úvěr

Petr Kozohorský
  13:46
V červenci příštího roku začne v lázeňské metropoli rekonstrukce páteřního rozvodu vřídelní vody. Ten přivádí léčivou vodu do jednotlivých lázeňských domů, ale také do areálu bazénu u hotelu Thermal. Rozpočet města na rok 2026 na akci počítá částkou 51 milionů korun, město ale na financování využije úvěr i dotace.
Usazené minerály jsou pro potrubí jak na hlavním řadu, tak na přípojkách...

Usazené minerály jsou pro potrubí jak na hlavním řadu, tak na přípojkách největší zhoubou. | foto: Jan Kronika

Hoteliéři postupně opravují přípojky vřídelní vody. Před hotelem Čajkovski...
Hoteliéři postupně opravují přípojky vřídelní vody. Před hotelem Čajkovski...
Provizorní Krasavec ve zmenšené podobě stojí nad korytem řeky Teplá nedaleko...
Provizorní Krasavec ve zmenšené podobě stojí nad korytem řeky Teplá nedaleko...
11 fotografií

Magistrát počítá s tím, že generální opravu gravitačního řadu termominerální vody, lidově řečeno vřídlovodu, začne po skončení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, tedy po 11. červenci.

Celý páteřní vřídlovod od Vřídelní kolonády po Alžbětiny lázně měří 1,3 kilometru. „Úsek u Thermalu je ale relativně nový, uložený v kolektoru, takže výměna se bude týkat jen 1,1 kilometru vedení,“ upřesnil mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Vřídelní voda je pro bazén u Thermalu dobrý sluha, vřídlovec však zlý pán

Město ze svého rozpočtu na výměnu trubek vyčlenilo 51 milionů korun. Reálná cena však vzejde ze zadávacího řízení, které radnice vypíše po Novém roce. Už dnes ale městští ekonomové počítají s tím, že část investice budou Karlovy Vary řešit formou úvěru. Aby o něj ale mohlo město požádat, musí mít vyčleněné prostředky na celou akci.

„Na tento projekt chceme využít úvěr od Národní rozvojové banky, který může pokrýt až polovinu celkové hodnoty díla,“ potvrdil Kopál. Navíc má město šanci získat dotaci od Evropské komise až do výše čtvrtiny částky z úvěru, tedy 12,5 procenta z celkové sumy.

Usazené minerály jsou pro potrubí jak na hlavním řadu, tak na přípojkách největší zhoubou.
Hoteliéři postupně opravují přípojky vřídelní vody. Před hotelem Čajkovski přívod dokonce praskl, což výměnu urychlilo.
Hoteliéři postupně opravují přípojky vřídelní vody. Před hotelem Čajkovski přívod dokonce praskl, což výměnu urychlilo.
Provizorní Krasavec ve zmenšené podobě stojí nad korytem řeky Teplá nedaleko vývěru Vřídla.
11 fotografií

Tato dotace podle náměstka primátorky Lubomíra Kováře pokryje celé úroky úvěru, její část pak město využije na pokrytí poloviny nákladů, které musí do projektu vložit přímo.

Výměna se bude podle Jana Kopála provádět po etapách, před výměnou každého bude vždy vytvořeno provizorní vedení, které jej dočasně nahradí, tak aby zůstalo zachováno zásobování odběratelů vřídelní vody. Mezi ně patří zejména lázeňské hotely, největším odběratelem je ale společnost Saunia, která provozuje bazénový komplex hotelu Thermal.

Ve Varech zdraží dodávky vřídelní vody, během tří let cena vzroste dvojnásobně

Hoteliéři s tímto krokem radnice souzní. Za vlastní prostředky už budují přípojky k jednotlivým odběrným místům. „Nám před hotelem přípojka praskla, takže jsme museli zainvestovat novou,“ konstatoval Jan Kronika, ředitel hotelu Čajkovski a předseda krajské sekce Asociace hotelů a restaurací.

Vřídelní voda přitom odběratelům postupně zdražuje. Za kubík platí víc od začátku letošního roku, na konečnou cenu se pak dostanou napřesrok. Z původní ceny 67,40 koruny za kubík stoupne v roce 2027 na 119.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Není ruina, jako ruina. Petr Jaška už deset let obnovuje středověkou tvrz

Petr Jaška z Chebu se pustil do obnovy téměř zaniklé středověké tvrze ve...

Mít ruinu na pozemku by pro mnohé znamenalo bourat. Pro Petra Jašku z Chebu to však byla výzva. Začal hledat v archivech, zachraňovat, budovat, stavět. Každý, kdo dnes přijde do bývalé obce Pomezná,...

Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal...

Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu. S maličkou vadou na kráse. Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal, se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Novou ruku popálenému Jiřímu Hosovi vyrobí protetici z německého Passau

Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.

Tak trochu jiné Vánoce prožívá Jiří Hos z Kynšperka nad Ohří, kterého při práci na větrné elektrárně u Aše zasáhl elektrický výboj, sežehl mu nohu, obě ruce až k ramenům a vzal sluch. Nedočkavě čeká...

Karlovy Vary příští rok vymění většinu vřídlovodu. Vezmou si na to úvěr

Usazené minerály jsou pro potrubí jak na hlavním řadu, tak na přípojkách...

V červenci příštího roku začne v lázeňské metropoli rekonstrukce páteřního rozvodu vřídelní vody. Ten přivádí léčivou vodu do jednotlivých lázeňských domů, ale také do areálu bazénu u hotelu Thermal....

30. prosince 2025  13:46

Díky za tu zkušenost. Musím na sobě dál dělat, zjistila na MS mladá házenkářka Vávrová

Dvacetiletá házenkářka Veronika Vávrová v barvách Házené Kynžvart

Na přelomu listopadu a prosince zažila házenkářka Veronika Vávrová s českou reprezentací svoje premiérové mistrovství světa žen. Pro teprve dvacetiletou spojku Kynžvartu to byl vrchol dosavadní...

30. prosince 2025  11:21

Na Chebsku skončí víkendová zubní pohotovost, stomatologové nemají zájem

Ilustrační snímek

Kvůli změně zákona, podle níž se zubaři nemusejí podílet na zajištění chodu pohotovosti, končí po Novém roce na Chebsku tato služba o víkendech. Kraji se nepodařilo dohodnout se zubaři. V týdnu...

30. prosince 2025  10:21

Trestanec se chtěl prokopat z věznice, improvizovaným nářadím dloubal do zdi

Vazební věznice Hradec Králové

V samém počátku zmařili dozorci pokus o útěk z věznice v Horním Slavkově na Sokolovsku. Jeden z odsouzených podle dostupných informací věřil, že se prokope ven skrz zeď. Zhotovil si k tomu...

30. prosince 2025  9:27

Nehoda u Karlových Varů uzavřela silnici. Zranění jsou tři dospělí a dítě

Na silnici I/13 na výjezdu z Karlových Varů směrem na Ostrov havarovala čtyři...

Nehoda tří aut uzavřela v pondělí podvečer silnici I/13 v Karlových Varech u Všeborovic na výjezdu směrem do Ostrova. Tři dospělí a jedno dítě se lehce zranili, uvedli zástupci záchranných složek....

29. prosince 2025  22:04

Na Klínovci se zranila šestnáctiletá snowboardistka, kvůli ledu spadl i cyklista

Pro zraněnou šestnáctiletou snowboardistku přiletěl na Klínovec záchranářský...

U čtyř desítek případů zasahovali přes vánoční svátky záchranáři Horské služby Krušné hory. Kvůli zraněným čtyřikrát vzlétl vrtulník. Nejvážnější zranění utrpěla 25. prosince na Klínovci mladá...

29. prosince 2025  14:29

Kraj postaví zubní kliniku, lékaře do ní si zavazuje stipendii už na škole

U zubaře

Do roku 2027 má podle záměru současného vedení regionu vzniknout nová zubní klinika v areálu krajského úřadu v Karlových Varech. Hejtmanství tím reaguje na trend, kdy v posledních letech skončila v...

29. prosince 2025  10:40

Pes běžel za nutrií na tenký led a propadl se do rybníka

Hasiči zachraňovali psa, který se v Kosicích na Hradecku propadl v ledu do...

Hasiči o víkendu zachraňovali z ledové vody psa, pod kterým se na rybníku u Kosic na Hradecku prolomil led. Australský ovčák Bruno při procházce zahlédl nutrii a běžel za ní až na zamrzlý rybník....

29. prosince 2025  10:16

Do rekonstruovaného kostela se vrátí unikátní varhany i zázračný obraz

Oprava varhan vyjde na dva a půl milionu korun. Historická hodnota nástroje je...

Obnovení unikátních historických varhan z roku 1754 i návrat zázračného deskového obrazu Panny Marie Pomocné. To jsou projekty, na kterých v rámci záchrany kostela svaté Anny v Sedleci aktuálně...

28. prosince 2025  11:25

Pes vběhl na slabý led na rybníku a nemohl zpět. Zachránili ho hasiči

Záchrana psa, pod kterým se prolomil led. (28. prosince 2025)

Šťastný konec měl příběh pejska Denise, který se v sobotu po poledni rozhodl proběhnout po ledu zamrzlého rybníku u Habartova na Sokolovsku. Led byl ale slabý a psa, který zůstal daleko od břehu,...

28. prosince 2025  11:21

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Není ruina, jako ruina. Petr Jaška už deset let obnovuje středověkou tvrz

Petr Jaška z Chebu se pustil do obnovy téměř zaniklé středověké tvrze ve...

Mít ruinu na pozemku by pro mnohé znamenalo bourat. Pro Petra Jašku z Chebu to však byla výzva. Začal hledat v archivech, zachraňovat, budovat, stavět. Každý, kdo dnes přijde do bývalé obce Pomezná,...

27. prosince 2025  10:01

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.