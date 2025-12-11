Podle členky dozorčí rady LLJ Markéty Wernerové, která má vyjednávání na starosti, bude následovat smírčí řízení. Věří, že se nakonec podaří najít kompromisní dohodu.
Odborová organizace navrhovala zvýšení mezd o 2500 korun, což považuje za oprávněný a realistický požadavek. Zaměstnavatel předložil jako protinávrh zvýšení platů o dvě procenta. To podle odborů nepokrývá růst životních nákladů ani neodráží náročnost práce zaměstnanců, uvedl dnes Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, jehož součástí jsou i odbory v jáchymovských lázních.
|
Léčebné lázně Jáchymov koupil investor z Emirátů. Hodnotu obchodu nezveřejnili
„De facto jsme se shodli na nějakých 90 procentech znění kolektivní smlouvy, ale neshodli jsme se na navýšení mezd,“ řekla Wernerová. Lázně podle ní navrhly kompromisní variantu navýšení dvě procenta ze mzdy plus zavedení nadstavby nad již existující bonusový systém, který by odrážel spokojenost klientů. Bonus by mohl navýšit zaměstnancům mzdy až na požadavek odborů, uvedla Wernerová.
Navržená nadstavba bonusového systému by měla do značné míry vycházet z hodnocení od klientů. „Jeho základ má tvořit systém klientských recenzí sbíraných pomocí QR kódů rozmístěných v zařízení,“ uvádí odborový svaz. Návrh je podle odborářů nepřijatelný, protože recenze jsou neověřitelné a nemusí odpovídat skutečné spokojenosti klientů.
Podle Wernerové se systém osvědčil i v jiných zařízeních skupiny Axxos Hotels, do níž jáchymovské lázně patří. Firma se podle ní snaží myslet v dlouhodobém horizontu, kdy budou potřeba vysoké investice, aby celý lázeňský provoz přežil v situaci, kdy stát lázeňství výrazněji nepodporuje a mění se struktura klientů. V této situaci není podle Wernerové možné mzdy skokově navyšovat.
|
12. září 2020