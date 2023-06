O historické „Alžbětinky“ usilují hotelový řetězec Hilton a bílinské lázně

Požadavek města je přitom jasný. „Zachovat lázeňský provoz i pracovní místa,“ nastínila hlavní podmínku magistrátu primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Mechanismus budoucího fungování lázní zatím podle ní není předmětem jednání. Variantami jsou dlouhodobý pronájem objektu, případně jeho prodej. „Ale určitě ne hned na začátku,“ zdůraznila k variantě prodeje primátorka.

Alžbětiny lázně, které jsou posledním zařízením tohoto druhu v majetku města, mají podle náměstka Miroslava Vaňka kumulovanou ztrátu 134 milionů korun. Město na jejich provoz každoročně přispívá. „V roce 2016 částkou 1,6 milionu, nyní je to 20 milionů korun ročně,“ upřesnil náměstek. Za posledních deset let tak činila provozní dotace více než 84 milionů korun. Město navíc do objektu investovalo téměř 30,5 milionů.

V hotelovém řetězci Hilton by město získalo silného partnera. „Je to třetí největší řetězec hotelů na světě. Funguje ve 122 zemích a disponuje více než milionem lůžek. V České republice má dva hotely v Praze,“ stručně představila primátorka potencionálního partnera. To, že Hilton sám oslovil Karlovy Vary s nabídkou partnerství, svědčí podle primátorky Pfeffer Ferklové o důvěře v rozvoj cestovního ruchu v regionu.