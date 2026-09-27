Na středu 30. září chystá den otevřených dveří. Zájemci budou moci v rámci komentovaných prohlídek nahlédnout do zrekonstruovaných pokojů i do wellness zázemí a ochutnat kávu s tradiční lázeňskou oplatkou zdarma.
„Sto šedesát let je mimořádný milník, který si zaslouží důstojnou oslavu společně s obyvateli i návštěvníky Karlových Varů. Den otevřených dveří je pro nás příležitostí ukázat, jak citlivě se dá propojit bohatá historie lázeňství s moderními trendy v hotelnictví a balneoterapii, uvedla ředitelka hotelu Sylva Brouková.
Hotel chce návštěvníkům představit nejen krásu architektury a nově zrekonstruované pokoje, ale i špičkové wellness zázemí. „Možná až při prohlídce řada lidí zjistí, že procedury v našem wellness centru mohou absolvovat kdykoliv, aniž by byli v hotelu ubytováni,“ vysvětlila ředitelka hotelu Sylva Brouková.
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Návštěvníci se v době od 10 do 15 hodin mohou těšit na speciální trasu s průvodcem, která začne již u hlavního vchodu. Nahlédnout bude možné do jednotlivých pokojů, do Dvořákova sálu, kde se během filmového festivalu promítají festivalové novinky, uvidí wellness a balneoprovoz.
V rámci oslav hotel představí expozici historických fotografií ze sbírek Muzea Karlovy Vary v porovnání se současností. Výstava zmapuje klíčové milníky a historický vývoj objektu. K významnému jubileu hotel rovněž vytvořil speciální balíček procedur s nabídkou 160 minut nejrůznějších wellness aktivit.
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Současný Windsor SPA Hotel, původně známý jako Lázně III, byl vystavěn v letech 1864 až 1866 ve stylu raného historismu. Slavnostní otevření se konalo 10. září 1866. Již v době svého vzniku patřil mezi nejmodernější balneologická zařízení v Evropě a nabízel špičkovou lázeňskou péči doplněnou bohatým kulturním a společenským životem.
Letošní 160. výročí tak připomíná nejen dlouhou historii jedné z významných karlovarských lázeňských budov, ale také její schopnost spojovat tradici s moderními přístupy v lázeňství. Majitelem Lázeňského hotelu Windsor je společnost SUAS GROUP.