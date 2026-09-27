Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lázně každým coulem. Budova karlovarského hotelu Windsor slaví 160 let

Jitka Dolanská
  9:45

Fotogalerie3

Dříve Lázně III, dnes lázeňský hotel Windsor. Historický objekt v sousedství Mlýnské kolonády slaví 160 let. | foto: SUAS GROUP

Lázeňský hotel Windsor v Karlových Varech, bývalé Lázně III, slaví letos v září kulatiny. Rovných 160 let od slavnostního otevření. Jedna z nejstarších staveb ve městě, ležící v těsném sousedství Mlýnské kolonády, zve k oslavám i veřejnost.

Na středu 30. září chystá den otevřených dveří. Zájemci budou moci v rámci komentovaných prohlídek nahlédnout do zrekonstruovaných pokojů i do wellness zázemí a ochutnat kávu s tradiční lázeňskou oplatkou zdarma.

V Karlových Varech končí věhlasné Lázně III.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Sto šedesát let je mimořádný milník, který si zaslouží důstojnou oslavu společně s obyvateli i návštěvníky Karlových Varů. Den otevřených dveří je pro nás příležitostí ukázat, jak citlivě se dá propojit bohatá historie lázeňství s moderními trendy v hotelnictví a balneoterapii, uvedla ředitelka hotelu Sylva Brouková.

Hotel chce návštěvníkům představit nejen krásu architektury a nově zrekonstruované pokoje, ale i špičkové wellness zázemí. „Možná až při prohlídce řada lidí zjistí, že procedury v našem wellness centru mohou absolvovat kdykoliv, aniž by byli v hotelu ubytováni,“ vysvětlila ředitelka hotelu Sylva Brouková.

Lázně III zůstanou v českých rukou, koupila je Sokolovská uhelná a SUAS Group

Návštěvníci se v době od 10 do 15 hodin mohou těšit na speciální trasu s průvodcem, která začne již u hlavního vchodu. Nahlédnout bude možné do jednotlivých pokojů, do Dvořákova sálu, kde se během filmového festivalu promítají festivalové novinky, uvidí wellness a balneoprovoz.

V rámci oslav hotel představí expozici historických fotografií ze sbírek Muzea Karlovy Vary v porovnání se současností. Výstava zmapuje klíčové milníky a historický vývoj objektu. K významnému jubileu hotel rovněž vytvořil speciální balíček procedur s nabídkou 160 minut nejrůznějších wellness aktivit.

Karlovy Vary nabízí k prodeji Lázně III bývalému majiteli

Současný Windsor SPA Hotel, původně známý jako Lázně III, byl vystavěn v letech 1864 až 1866 ve stylu raného historismu. Slavnostní otevření se konalo 10. září 1866. Již v době svého vzniku patřil mezi nejmodernější balneologická zařízení v Evropě a nabízel špičkovou lázeňskou péči doplněnou bohatým kulturním a společenským životem.

Letošní 160. výročí tak připomíná nejen dlouhou historii jedné z významných karlovarských lázeňských budov, ale také její schopnost spojovat tradici s moderními přístupy v lázeňství. Majitelem Lázeňského hotelu Windsor je společnost SUAS GROUP.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Byl oázou klidu i komunistickou klubovnou, františkolázeňský Zámeček slaví výročí

Pohádkový Zámeček ve Františkových Lázních

Pohádková rozhledna Zámeček ve Františkových Lázních slaví jubileum. Hotýlek s kavárnou a vyhlídkovou věží zdobí jednu z tamních vycházkových tras už 110 let. Drobná solitérní stavba z počátku...

Po kilometru rovinky náhle ostře doprava. Silničáři rovnají nebezpečnou zatáčku

Zatáčku mezi Jindřichovicemi a Dolními Nivami vyhodnotili odborníci jako...

Tři roky, pět dopravních nehod a osm zranění. To je bilance úseku silnice mezi Dolními Nivami a Jindřichovicemi na Sokolovsku, který na základě statistik odborníci na dopravu vyhodnotili jako...

Příčina loňského pádu letadla u Chebu. Otevřela se kabina, pilot reagoval chybně

Na Chebsku se zřítilo ultralehké letadlo, pilot nepřežil (2.3.2025)

Tragickou nehodu malého letadla, které loni 2. března havarovalo u Letiště Cheb, způsobilo nečekané otevření krytu kabiny za letu. Pilot se ji zřejmě pokoušel v nízké výšce znovu uzavřít, ale ztratil...

Kariérní web hospodářské komory propojí školy v regionu se zaměstnavateli

Nový kariérní web krajské hospodářské komory pomůže dětem i středoškolákům s...

Jaký obor vzdělávání mám vybrat? Kde se nejlépe uplatním v praxi? A bude mě moje práce bavit? To jsou otázky, které trápí snad každého mladého člověka před opuštěním školních lavic. S hledáním...

26. září 2026  8:50

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

25. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:33

České házenkářky slaví první výhru v sezoně. V Chebu zdolaly Polsko

Markéta Jeřábková (vlevo) se hecuje během kvalifikace na mistrovství Evropy.

České házenkářky v druhém utkání na přípravném turnaji čtyř zemí O štít města Chebu porazily Polsko 27:25 a po středeční úvodní prohře s B-týmem Norska si v pátek připsaly první vítězství v sezoně....

25. září 2026  20:12,  aktualizováno  21:08

Konec dlouhé objížďky. Silničáři zprovozní první část obchvatu Veselova

První část obchvatu Veselova je připravená na zprovoznění. Stane se tak v úterý...

Téměř pět měsíců museli kvůli stavbě obchvatu motoristé složitě a dlouze přes Chyši a Bošov objíždět Veselov, místní část Žlutic na Karlovarsku. Tato komplikace v úterý skončí. První část obchvatu...

25. září 2026  13:54

Český unikát. Všichni záchranáři budou pod jednou střechou, zapojí se i armáda

Vizualizace podoby společného operačního střediska IZS v areálu krajského...

Do dvou let vyroste v Karlových Varech v areálu krajských institucí společné operační středisko pro složky integrovaného záchranného systému nazvané SOS 112. Společný dispečink policistů, hasičů,...

25. září 2026  9:45

Příčina loňského pádu letadla u Chebu. Otevřela se kabina, pilot reagoval chybně

Na Chebsku se zřítilo ultralehké letadlo, pilot nepřežil (2.3.2025)

Tragickou nehodu malého letadla, které loni 2. března havarovalo u Letiště Cheb, způsobilo nečekané otevření krytu kabiny za letu. Pilot se ji zřejmě pokoušel v nízké výšce znovu uzavřít, ale ztratil...

24. září 2026  17:59

Blíže ke sto desítce. Cestáři upravují slabé místo silnice I/13 na Karlovarsku

Ředitelství silnic a dálnic bude až do prvního pololetí roku 2027 opravovat...

V první polovině příštího roku skončí práce na modernizaci úseku silnice I/13 mezi Ostrovem a Karlovými Vary. Do té doby musejí motoristé počítat s omezeními u sjezdu na Bor. Odměnou jim bude, že se...

24. září 2026  15:33

Byl oázou klidu i komunistickou klubovnou, františkolázeňský Zámeček slaví výročí

Pohádkový Zámeček ve Františkových Lázních

Pohádková rozhledna Zámeček ve Františkových Lázních slaví jubileum. Hotýlek s kavárnou a vyhlídkovou věží zdobí jednu z tamních vycházkových tras už 110 let. Drobná solitérní stavba z počátku...

24. září 2026  9:15

České házenkářky na úvod přípravného turnaje v Chebu podlehly norskému béčku

Charlotte Cholevová střílí na branku soupeřek z Kuby.

České házenkářky na úvod přípravného turnaje čtyř zemí O štít města Chebu prohrály s B-týmem Norska 30:38. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého v prvním utkání nové sezony proti...

23. září 2026  22:37

Po kilometru rovinky náhle ostře doprava. Silničáři rovnají nebezpečnou zatáčku

Zatáčku mezi Jindřichovicemi a Dolními Nivami vyhodnotili odborníci jako...

Tři roky, pět dopravních nehod a osm zranění. To je bilance úseku silnice mezi Dolními Nivami a Jindřichovicemi na Sokolovsku, který na základě statistik odborníci na dopravu vyhodnotili jako...

23. září 2026  9:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

České házenkářky čeká chebský turnaj, chystají se na evropský šampionát v Brně

Markéta Jeřábková (vlevo) se hecuje během kvalifikace na mistrovství Evropy.

České házenkářky začínají závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého čeká první akce...

22. září 2026  16:01

Ozdobí ho dobová květena, bude hostit svatby. Zámecký skleník se vrací do Valče

Skleník zámku Valeč odborníci znovu sestaví do původní podoby do konce týdne....

Do areálu státního zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický skleník, informoval v úterý novináře kastelán Miloš Bělohlávek. Skleník byl na začátku roku 2023 rozebrán a jeho konstrukci...

22. září 2026  15:28,  aktualizováno  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde