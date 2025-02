Zájem o fyzioterapii v lázeňství je velký, letní semestr ve Varech už naplnili

Cílem je představit budoucím fyzioterapeutům aktuální trendy v medicíně a lázeňství. A zároveň připravit nové posily pro oblast balneologie.

„Zájem byl velký, kapacita se naplnila velmi rychle. Máme už dvě desítky studentů, museli jsme registraci pro letní semestr stopnout. To svědčí o tom, že se jedná o atraktivní předmět a že i celé lázeňství je velmi lákavý obor,“ uvedla ředitelka Institutu lázeňství a balneologie Karlovy Vary Alina Huseynli.

Podle jejích slov se jedná o pilotní projekt, na kterém si výzkumná instituce ověřuje zájem ze strany studentů ČVUT, ale i rozsah oboru, v němž se propojí věda, výzkum a inovace se vzděláváním budoucích odborníků v lázeňství.

„Jedná se o kombinaci teoretické a praktické výuky. Máme už připravené prezentace i přednášky z oblasti fyzioterapie, studenti rovněž navštíví samotný lázeňský provoz v Karlových Varech. Budou tak mít jedinečnou příležitost poznat lázeňskou praxi v prostředí, které je historicky spojeno s přírodními léčivými zdroji,“ nastínila budoucí plány Alina Huseynli.

Ředitelka institutu tvrdí, že pokud všechno půjde dobře, budou s fakultou jednat o vzniku celého studijního oboru zaměřeného na lázeňství. „A věřím, že do budoucna by bylo možné mluvit i o tom, že by v Karlových Vartech mohla ve spolupráci s institutem a pod jeho odbornou garancí vzniknout pobočka vysoké školy zaměřená právě na lázeňství.“

Jak řekla, vyučující se budou snažit studentům předat nejnovější poznatky, znalosti a dovednosti z oblasti balneologie, přičemž budou vycházet z vlastního výzkumu.

„Chceme ukázat studentům, že lázeňství je obor, kde je možné aplikovat a s úspěchem využívat nejmodernější technologie, jakou je například virtuální realita při rehabilitacích. Výsledky našeho výzkumu potvrzují, že to opravdu funguje. Nově také připravujeme v Alžbětiných lázních, kam se budeme stěhovat, demonstrační laboratoř. I ta poslouží k výuce studentů. Budeme zde prezentovat nejmodernější technologie, které je možné v rámci fyzioterapeutických procedur v lázeňství využívat,“ naznačila ředitelka s tím, že jedním z důležitých aspektů vzdělávacích aktivit institutu jsou také pravidelné semináře pro lékaře, které nesou akreditaci České lékařské komory.

Zaměřují se na aktuální témata a trendy v medicíně a lázeňství. Jejich kvalitu potvrzuje účast největších odborníků z České republiky, jako je například Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

„Vzdělávání v oblasti lázeňství je jedním z klíčových kroků k jeho modernizaci a větší integraci do systému zdravotní péče. Naším cílem je vytvářet programy, které budou nejen inovativní, ale také prakticky využitelné a atraktivní pro studenty i profesionály,“ uvedla Patricie Hloušková, zástupkyně ředitelky institutu a garantka pro oblast vzdělávání.

Doplnila, že cílem je nejen šířit nejnovější poznatky z oboru, ale také motivovat lékaře k tomu, aby lázeňskou léčbu vnímali jako nedílnou součást moderní medicíny.