Základním úkolem není ani tak objekt stavebně zachránit, ale najít pro něj smysluplné využití. Podle krajské radní a primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) by v listopadu mohla být jasná základní koncepce, řekla dnes novinářům.
Budoucí využití rašelinového pavilonu je podle primátorky zatím otevřené téma. „Nabízí se varianta nějakého gastrozařízení, nabízí se varianta, aby tam rašelina v nějaké míře byla zachována v tom smyslu, že by se dala využít jako jedna z lázeňských procedur,“ uvedla Pfeffer Ferklová. Doufá, že se podaří najít využití, které by dávalo smysl pro Karlovarský kraj i pro návštěvníky regionu.
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Rašelinový pavilon překryla plachta, na jeho opravu prozatím nejsou peníze
Kraj, který je majitelem objektu, spolupracuje na návrzích s architektem Petrem Hájkem, který mimo jiné navrhl vestavěný koncertní sál v Císařských lázních. Z diskuzí by pak měly vzejít návrhy, které se budou upřesňovat a rozpracovávat.
O rekonstrukci rašelinového pavilonu mluvilo tehdejší vedení kraje už v roce 2023. Kompletní obnova by ale podle dřívějších odhadů stála 130 milionů korun, stavba repliky by pak přibližně o 50 milionů levnější. Sehnat dotační prostředky ať už z národního plánu obnovy, nebo z projektu regenerace brownfieldů, se ovšem nepodařilo.
V objektu, který přímo navazuje na Císařské lázně, se v minulosti připravovaly léčebné procedury. Vany naplněné rašelinou se systémem dvojitých pater dostávaly přímo do jednotlivých koupelen. Transport tak nenarušoval chod lázeňského objektu.
Objekt přípravny rašeliny pro koupele byl postaven současně s Císařskými lázněmi v letech 1893 až 1895. Tento typ provozu se v lázních západní a střední Evropy nikde nedochoval.