Jedenáct měst, jedenáct pohledů. Mladí představují své vize rozvoje lázeňství

Zástupci jedenácti významných evropských lázeňských měst sdružených v Asociaci Great Spa Towns of Europe se sjeli do Mariánských Lázní. Na pozvání starosty města Martina Hurajčíka se zde ve čtvrtek...

Letní sezona se teprve rozjíždí, přesto už záchranáři Horské služby Krušné hory zasahovali zhruba u desítky zraněných cyklistů. Zatím naposledy to bylo v úterý večer mezi Mariánskou a zaniklou osadou...

V režimu senior v ohrožení pátrají policisté na Chebsku po jednasedmdesátileté Ukrajince Hanně Kutsyn. V pondělí kolem desáté večer odešla ze svého bydliště v Chebu – Tršnicích. Pohřešovaná žena by...

Šofér bez řidičáku policii ve tmě ujížděl i po lesní cestě. Dopadli ho na poli

Po poli i po lesní cestě na Karlovarsku ujížděl toužimským policistům řidič škodovky. Nebyla to jeho první honička s muži zákona, za volantem přitom nemá co dělat. Aktuální zákaz řízení by mu vypršel...