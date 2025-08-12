Týdenní odstávka se protáhla. Bazén v lázních se otevře na začátku září

Autor: ,
  10:00
Na téměř dva měsíce se plánovaně protáhla každoroční týdenní odstávka bazénu v karlovarských Alžbětiných lázních. Po nutných opravách, kvůli kterým bylo nutné bazén úplně vypustit, se začne pomalu plnit tak, aby první plavce přivítal 5. září. Náklady na rekonstrukci jsou přibližně půl milionu korun. Většinu práce zastali zaměstnanci lázní.
Fotogalerie4

Historická budova Alžbětiných lázní v Karlových Varech | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Bazén se uzavřel po mezinárodním filmovém festivalu v polovině července. Tradiční týdenní odstávka, při níž se v bazénu snižovala hladina, se tak kvůli úplnému vypuštění a opravám na dně plánovaně protáhla téměř na dva měsíce.

„V bazénu byla nejzásadnější oprava izolace na dně. Musel se proto postupně opatrně vypouštět a ani s jeho zpětným napuštěním nemůžeme spěchat, bude to trvat několik celých dní,“ uvedla ředitelka Alžbětiných lázní Miluše Bartoňková.

Bazén Alžbětiných lázní bude po celé léto zavřený, čekají ho nutné opravy

Servis se týkal i bazénové technologie, zaměstnanci údržby opravili strop, vyčistili vzduchotechniku a veškeré povrchy. „V šatnách a koupelnách jsou nové stropy i keramické vybavení, v saunách nové lavice a kompletně vyměněny byly i vyvíječe páry,“ řekla Bartoňková.

Vnitřní bazén s brouzdalištěm a vířivkou by podle ředitelky potřeboval rozsáhlejší rekonstrukci. Jelikož mají Alžbětiny lázně velkou část střechy v havarijním stavu, rozhodlo se vedení společnosti pouze pro minimalistickou a úspornou variantu rekonstrukce bazénu, protože větší investice jsou potřeba jinde.

„Střechu jsme museli havarijně nechat opravit už teď, při silnějších deštích v červenci do budovy zatékalo,“ uvedla ředitelka.

Historická budova Alžbětiných lázní v Karlových Varech. Město hledá strategického partnera pro jejich provoz.
Alžbětiny lázně v Karlových Varech
Alžbětiny lázně v Karlových Varech
Historická budova Alžbětiných lázní v Karlových Varech. Město hledá strategického partnera pro jejich provoz.
4 fotografie

Lázně nyní čeká rozsáhlejší oprava střechy za 11 milionů korun. Přesun financí na opravy z nevyužitých peněz jiné městské společnosti, ze Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, schválili karlovarští zastupitelé v červnu. Vyměněno má být všech 290 termoventilů v celé budově a instalována bude nová trafostanice.

Vedení Karlových Varů zvažovalo ještě vloni prodej historické budovy veřejných lázní. Potřebné opravy by stály stovky milionů, město je nemá. Investoři nabízeli, že do lázní investují okolo jedné miliardy korun, přičemž záměrem řetězce Hilton bylo přeměnit objekt na lázeňský hotel.

Střechou zatéká, energie jsou drahé. Alžbětiny lázně dostanou od Varů miliony

Druhý zájemce, karlovarský Pupp, je chtěl udržet jako lázně pro veřejnost i místní hotely. Z prodeje ale sešlo a město se rozhodlo, že si Alžbětiny lázně ponechá. Do budoucna by v přízemí mělo být i městské infocentrum.

Vzniknout zde má i klinika prevence a léčby civilizačních onemocnění. Zastupitelé Karlových Varů schválili příspěvek na rekonstrukci a vybavení ordinací 2,2 milionu korun. Klinika by měla být komplexní zdravotní a vzdělávací instituce zaměřená na poskytování služeb z oborů obezitologie, nutriční terapie, fyzioterapie, tělovýchovné lékařství a psychologie. Podle Bartoňkové se už prostory pro ordinace chystají. Celkem město na všechny opravy vynaložilo 15,3 milionu.

8. listopadu 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj...

Týdenní odstávka se protáhla. Bazén v lázních se otevře na začátku září

Na téměř dva měsíce se plánovaně protáhla každoroční týdenní odstávka bazénu v karlovarských Alžbětiných lázních. Po nutných opravách, kvůli kterým bylo nutné bazén úplně vypustit, se začne pomalu...

12. srpna 2025

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

11. srpna 2025  15:54

Ztráta Sokolovské uhelné přesáhla dvě miliardy, klesá i počet zaměstnanců

Skupina firem Sokolovské uhelné skončila loni ve ztrátě téměř 2,2 miliardy korun. V roce 2023 byla v zisku 885 milionů. Skupině výrazně klesly tržby na 5,2 miliardy korun z předloňských téměř 11...

11. srpna 2025  11:29

Kdysi vedl k útočišti šlechtičny, teď po mostku chodí svatební průvody

Upravené cestičky pod korunami vzrostlých stromů, ukázky zahradní architektury, řada drobných staveb, památek a soch. Nechybí vodní plochy, skalnaté rokle i romantické vyhlídky. Parku kolem zámku...

11. srpna 2025  9:54

Karlovarský kraj podpoří filmaře, kteří budou natáčet v regionu. Rozdá miliony

Třicet milionů korun plánuje Karlovarský kraj nabídnout filmovým a televizním produkcím, aby v regionu natáčely. Cílem je propagace zajímavých a výjimečných lokací v regionu, ale i nárůst služeb díky...

10. srpna 2025  6:34

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

9. srpna 2025  8:21

Obec Slatina zanikla kvůli železné oponě, rodáci na ni ale nezapomněli

Na samotné hranici s Německem, šest kilometrů západně od Tří Seker na Chebsku, ležela vesnice Slatina, německy Lohhäuser. Těsně po druhé světové válce tu ve více než dvou desítkách domů žilo téměř...

8. srpna 2025  10:34

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

7. srpna 2025  13:30

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj...

7. srpna 2025  9:08

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

6. srpna 2025  10:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Spor o vyúčtování ve zrušené krajské kreativní agentuře. Na hejtmanství to vře

Pochybnosti o hospodaření dnes už zrušené krajské kulturní a kreativní agentury 4K má vedení Karlovarského kraje. Jako důvod uvádí, že chybí doklady o tom, jak agentura hospodařila s miliony z...

5. srpna 2025  16:27

Odškodnění Němce pokousaného na hranicích se příliš táhlo, Česko musí platit

Ministerstvo spravedlnosti zaplatí muži z Německa za pomalost českých soudů přes 30 tisíc korun. Po rehabilitaci v říjnu 2019 trvalo soudcům dalších 58 měsíců, než cizinci přiznali odškodnění za...

5. srpna 2025  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.