Nad Ašskou ulici v Chebu se vrátí lávka pro pěší, osadí ji jeřáb

Podobně jako při snášení původní zkorodované lávky bude uzavírka Ašské celodenní a potrvá od 6 do 18 hodin.

Objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy povede v obou směrech přes ulici Komorní, kolem bývalých kasáren na kruhový objezd a ulicí Ke Skalce zpět na Ašskou. Nákladní doprava bude svedena do Chebu po obchvatu přes Pomezí nad Ohří. Pro nákladní automobily a kamiony to znamená cestu kolem přehrady Skalka, takže si zajedou několik kilometrů.

„Montáž lávky přes komunikaci na Ašské by se měla stihnout během jednoho dne,“ uvedl místostarosta Chebu Pavel Pagáč.

Dva segmenty nové ocelové konstrukce stavbaři do Chebu přivezli už v sobotu a na místě je začali spojovat. Montují je v Havlíčkově ulici, konkrétně v propojce mezi Ašskou a křižovatkou Havlíčkova - Vodní, která proto bude do 19. listopadu rovněž uzavřena.

Po instalaci přemostění bude ještě potřeba dokončit vydláždění prostoru pod lávkou a napojit ji na chodníky z obou stran.

Celkové náklady na výměnu už nevyhovující lávky za novou budou 14 milionů korun včetně DPH, městu se ale podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši téměř 10 milionů korun.

„Podle smlouvy by lávka měla být hotová do března příštího roku, zhotovitel však věří, že se ji podaří zprovoznit do Vánoc,“ doplnila mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.