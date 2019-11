Cheb marně shání firmu, která by postavila lávku z centra na Švédský vrch

Radnice navíc avizuje, že je ochotná k dotaci další desítky milionů přihodit „Největší položkou připravovaného rozpočtu na příští rok je lávka na Švédský vrch, byť s ní máme prozatím problém. Nemůžeme sehnat zhotovitele,“ potvrdil zástupce chebského starosty Miroslav Plevný s tím, že město bude opět, už potřetí, vypisovat výběrové řízení.

Plevný zmínil, že do prvního kola se přihlásila pouze jedna firma s nabídkou, která takřka dvojnásobně překročila výši projektové ceny, a tedy i přislíbené dotace, která je přibližně 81 milionů korun.

Město proto tendr zrušilo a vypsalo nové poptávkové řízení, kde přísné podmínky a kvalifikační předpoklady snížilo. Cílem bylo rozšířit počet firem, které se do řízení mohou hlásit. Zároveň ale stanovilo nejvyšší částku, kterou je ochotno za lávku zaplatit. Hranicí je 121 milionů korun včetně DPH.

„Nepřihlásil se nikdo. Proč? To nevím. Důvody mohou být různé. Například skutečnost, že řízení proběhlo před koncem roku, kdy firmy finišují se stávajícími zakázkami,“ zaspekuloval Plevný.

Podle jeho slov město tentokrát výzvu poté, co podmínky schválí rada, uveřejní i v rámci evropského věstníku.

„Předpokládám, že prodloužíme termín realizace až do konce roku 2021, zároveň posuneme termín uzávěrky soutěže možná na začátek února příštího roku, aby se firmy mohly připravit. Nicméně by to mělo být stále ještě v souladu s pravidly dotace. Strop 121 milionů necháme. I tak už město bude platit ze svého nejen částku, kterou zaplatí nad rámec dotace, tedy nějakých 40 milionů, ale i další desítky milionů korun na výlukách. Takže ve skutečnosti to bude velmi drahá stavba,“ uvedl Plevný s tím, že schválená dotace musí být vyčerpána do roku 2021.

Už v příštím roce však musí město vybrat dodavatele a podepsat s ním smlouvu. Jinak hrozí, že o více než osmdesátimilionovou podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury přijde.

O tom, že je lávka ve špatném stavu, se vědělo už řadu let. Do kovové konstrukce nad elektrickými trolejemi zatékala voda. V létě 2016 proto radnice rozhodla o uzavření mostku a zanedlouho i o snesení celé konstrukce. Šlo o komplikovaný projekt, kvůli kterému do Chebu přijel jeden z největších jeřábů v republice.

Lidé, kteří lávku využívali při každodenní cestě do práce, tak nyní musí areál nádraží obcházet. Namísto třísetmetrového úseku tak absolvují cestu dlouhou přibližně dva kilometry. Protože město o zkratku přes nádraží nechtělo definitivně přijít, hledala radnice možnosti, jak by mohla nová lávka vypadat. Přiklonila se k té nejlevnější variantě, k lávce z betonu za 52 milionů korun.

Jenže se ukázalo, že navrhovaná podoba neprojde. Patky pilířů byly příliš blízko kolejí, což odporuje současným bezpečnostním předpisům.

Město proto nechalo návrh zásadně přepracovat tak, aby splňoval požadavky města i železničářů. Projektanti následně navrhli elegantní a štíhlý most pro pěší, jež je zčásti zavěšený na lanech.

Lávku rozebral obří jeřáb