Začala očekávaná stavba lávky na Švédský vrch, překlene chebské nádraží

Zahájení prací, a to včetně výluk v železniční dopravě, je podle mluvčí města Simony Liptákové naplánované na pondělí 2. listopadu.



„Případná omezení provozu na železnici by se většinou měla týkat jen nákladní dopravy,“ oznámila Liptáková.



Za lávku Chebští zaplatí celkem 120 milionů korun, přičemž dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury činí 82 milionů korun. Výluky, které bude muset v souvislosti se stavbou město hradit, by podle očekávání měly dosáhnout výše 30 až 40 milionů korun.

Přesná suma bude známá až po dokončení stavby. „Měli jsme problém vybrat dodavatele, vypisovali jsme hned několik kol tendru. Podařilo se to až ve třetím kole,“ zavzpomínal chebský starosta Antonín Jalovec.

Nová lávka bude mít jinou podobu než ta původní, kterou si generace Chebanů dobře pamatují. Protože současné bezpečnostní předpisy už neumožňují, aby pilíře mostu zasahovaly do kolejiště, bude nové přemostění areálu nádraží částečně zavěšené na lanech.

Také by mělo být delší, a to z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do městské části Švédský vrch, kde by měla končit na hrázi rybníka. Tady je totiž nutné překonat výškový rozdíl osmi metrů. Celková délka lávky tak bude téměř čtyři stovky metrů a povede více než deset metrů nad terénem. Široká bude asi tři metry, což umožní pohyb pěším, ale i cyklistům.

Proces obnovy lávky provázelo mnoho problémů. Nejprve se ukázalo, že původní staré přemostění je v tak špatném stavu, že už jej nebude možné opravit. V létě 2016 proto radnice rozhodla o jeho uzavření a později nechala nepotřebnou lávku snést.

V roce 2017 už byly k dispozici čtyři varianty, jak by mohla nová lávka vypadat. Radnice se přiklonila k lávce z betonu za 52 milionů korun. Jenže se ukázalo, že navrhovaná podoba lávky neprojde právě kvůli patkám pilířů. Od té doby projektanti hledali novou podobu lávky, která by splňovala požadavky města i železničářů. Navrhli elegantní a štíhlý most pro pěší, jenž je zčásti zavěšený na lanech.

Nová dominanta Chebu tak už příští rok překlene areál nádraží a opětovně spojí Švédský vrch a Maškov s centrem města. První lidé by se po ní mohli projít v dubnu 2022.

Starou lávku rozebral obří jeřáb