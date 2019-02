Lidé z chebské čtvrti Háje se poprvé projdou po opravené lávce

Jako na smilování čekali obyvatelé Hájů na dokončení oprav železného mostku pro pěší v Dyleňské ulici, který vede přes železniční koridor do Německa. To se jim konečně dnes splní. Při cestě do města tak už nebudou muset chodit přes vzdálený silniční most v ulici Osvobození.

Problémy s přemostěním však nekončí. Oprava totiž umožní jeho využívání maximálně na dobu dalších pěti let. Do té doby bude muset město najít náhradní řešení. A to zejména s ohledem na skutečnost, že lávka slouží jako nosný pilíř pro některé inženýrské sítě, na které jsou domy v Hájích napojeny.

Dlouho očekávané otevření lávky se však nakonec o několik dnů pozdrželo.

„Při závěrečné kontrole konstatoval specialista, že je ještě třeba nad rámec projektu posílit bezpečnost. Oslovili jsme proto zhotovitele, který slíbil, že navržené prvky vyrobí a osadí. Ve čtvrtek bude vše hotovo. Hned poté lávku otevřeme pro veřejnost,“ vysvětlil důvod prodlevy místostarosta Jiří Černý.

Problémy mostku do Hájů odstartovala loňská kontrola statika. Podle odborného posudku byl v havarijním stavu a měl korozí poškozené nosné konstrukce. Město se jej proto rozhodlo uzavřít vloni 23. ledna. Následovalo zpracování projektové dokumentace a pak už opravy mohly začít.

V jejich rámci byla vyměněna část nosné konstrukce oslabená korozí. Pro zajištění stability se odborníci rozhodli doplnit mostovku o další výztuhy. Poté byla celá konstrukce očištěna a ošetřena protikorozním nátěrem v červené barvě.

Aby nedošlo k přílišnému zatížení mostku, byl zúžen o metr jeho profil. Lávka tak má nyní po celé délce šířku jen 1,5 metru. Pro odlehčení konstrukce z povrchu mostovky také zmizel asfaltový plášť.

„Lávka bude nyní pouze pro pěší. Cyklisté ji budou moci používat, ale musí sesednout z kola. Je nutné snížit váhu, kterou celá konstrukce tlačí na nosné pilíře. Navíc bylo třeba po okrajích mostovky udělat odtokové žlaby. Voda totiž stékala přímo na spodní, nosnou část mostu. A to je zejména v zimě, kdy se chodníky solí, velký problém. Voda se solí způsobuje rychlejší korozi železa,“ doplnil Černý.

Práce probíhaly ve třech etapách. Nejnáročnější byla oprava středové části, na které se pracovalo v době výluk trakčního a kolejového vedení.

Pro zhotovitelskou firmu Lemonta to znamenalo jediné: pracovat se mohlo jen v noci, a to pouze 4 až 5 hodin. Kvůli tomu se nakonec opravy, které stály necelých 5 milionů korun, protáhly na 3,5 měsíce.

„Všichni, kteří v Hájích bydlíme a chodíme pěšky do města, znovuotevření lávky vítáme,“ uvedla jedna z tamních obyvatelek Gabriela Licková, která podle svých slov doufá, že teď konečně zarostou i cesty vyšlapané ve stráních a vedoucí přímo přes koleje.

„Řada lidí, ale i školáků, si tudy cestu zkracovala a denně riskovala, že je projíždějící vlak zachytí,“ doplnila.

Mostek do Hájů, který se takřka na den po roce opět otevírá veřejnosti, je strategický nejen jako rychlé spojení tamních obyvatel s městem, ale navíc i tím, že na sobě přes železniční koridor nese kanalizační a vodovodní přípojku. Jakmile by došlo k demolici mostku, ocitli by se obyvatelé Hájů nejen bez pitné vody, ale zejména bez připojení na odpad.