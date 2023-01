Lázeňské lanovky na Imperial a Dianu se zastavily, procházejí údržbou

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Kola lanovky na Dianu se zastavila už 2. ledna. „Vedle standardní údržby jsme museli kvůli opotřebení vyměnit jedno ze šesti kol u kabiny,“ konstatoval vedoucí lanovek Tomáš Gazárek. O tom, že opraváři neměli s kolem snadnou práci, svědčí fakt, že váží plných 400 kilogramů.

Provoz v tunelové lanovce na Imperial ustal v úterý. Znovu se rozjede 3. února, o den později pak začne i provoz na Dianu. „Za normálních okolností bychom lanovku na Imperial odstavili až v druhé půlce února. Ale právě kvůli tomu, že jarní prázdniny začínají 6. února, jsme se rozhodli práce uspíšit,“ vysvětlil Gazárek.

Technici se soustředí především na brzdový systém. „Opravit a vyzkoušet je třeba brzdy provozní, hlavní a vozové,“ dokumentoval počtem brzd Tomáš Gazárek fakt, že lanovka za jakýchkoliv okolností bezpečně zastaví.

Péče se dostane i lanům. „Je zapotřebí je zkontrolovat, promazat a vyčistit. V případě Diany navíc lano také zkrátíme,“ doplnil Gazárek.

Lana na Dianu se mění po pěti letech

Obě karlovarské lanové dráhy oslavily vloni svá výročí. U Imperialu to bylo 115 let, o pět let méně slavila lanovka na Dianu. I když se technologie za ta léta posunula hodně dopředu - lanovka na Imperial je například schopna díky rekuperaci za určitých okolností vyrábět elektřinu pro svůj provoz - obě ukrývají i původní díly. „Jsou to koleje,“ prozradil Gazárek. Ty před více než stoletím vyrobila švýcarská firma Von Roll.

Na příslovečnou švýcarskou přesnost a kvalitu sází karlovarský dopravní podnik i v případě tažných lan. „Před řadou let jsme zkoušeli i český výrobek. Bohužel vydržel jen dva roky,“ konstatoval vedoucí lanovek.

Běžně se přitom tažná lana mění po pěti, respektive deseti letech. „Pět let je životnost lana na Dianě. V případě lanovky na Imperial, která není tak dlouhá a díky tunelu nepůsobí na zařízení povětrnostní vlivy, je pak až dvojnásobná,“ dodal Tomáš Gazárek.