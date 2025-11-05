Nevhodný pamlsek způsobil alpace smrt. Upozornění návštěvníci minizoo ignorují

Petr Kozohorský
  13:28
Kvůli nevhodným pamlskům uhynula na sklonku října v chebském resortu Stein jen několik let stará, zdravá a silná lama alpaka. Nebylo to poprvé, co se majitelé komplexu, jehož součástí je i minizoo, potýkali s návštěvníky, kteří ignorují upozornění. Jen několik dní před smrtí alpaky léčili poníky.
Fotogalerie1

V chebské minizoo oplakávají ztrátu lamy alpaky, která uhynula kvůli neukázněnosti návštěvníků. Po samici zůstalo tříměsíční mládě. | foto: Hotel Stein

O smrti zvířete informoval resort na svých facebookových stránkách 1. listopadu. „Navzdory opakovaným cedulím ‚NEKRMTE ZVÍŘATA‘ se stalo to, čeho jsme se vždy nejvíc báli. Včera nám umřela alpaka,“ stojí ve vyjádření hotelu.

Jeho jednatelka Maria Zábojová má s lidmi, kteří zákaz porušují, neblahé zkušenosti. „Jen pár dní před smrtí lamy jsme řešili podobný problém s poníky. Někdo jim nasypal jablka. Naštěstí se je podařilo zachránit,“ potvrdila.

Ve farmaparku uhynul velbloud a klokan, návštěvník jim dal svačinu

Zvířata jsou v areálu hotelu ve výbězích za plotem. Lidé se k nim dostanou pouze na požádání a s doprovodem. To ovšem mnohým nezabrání, aby je krmili zpoza plotu. „Dělají to neustále,“ posteskla si Zábojová.

Navíc zvířata krmí nevhodnými pamlsky. „Třeba zelím nebo květákem. Jsou to úplné nesmysly, které by doma nedali ani králíkům,“ líčí jednatelka hotelu. Cedule zakazující krmení mnohé neodradí. „A když přijdou za den desítky lidí….“

Včelín, běžecká dráha nebo minizoo. Chebští rozhodli, co ve městě chtějí

„Žijeme pro naše zvířata. Každý den s nimi vstáváme, staráme se, milujeme je. A trhá vám srdce ztratit zvíře. Obzvlášť když víte, že se to nemělo stát. Prosím, nekrmte naše zvířata. Nikdy. Ničím,“ apeluje hotel na sociálních sítích.

Případ uhynulé alpaky je o to smutnější, že po ní zbylo sotva tříměsíční mládě.

23. července 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. V úterý...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

Ten příběh si říká o zfilmování. Před 40 lety byl na hradě Bečov objeven relikviář svatého Maura. Redaktor magazínu Víkend vám přiblíží soupeření amerického obchodníka a českých kriminalistů o tuto...

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval...

Kolem sesterny s nožem v zubech. Pacient hrozil personálu nemocnice, chtěl léky navíc

Dramatické chvíle zažil personál rehabilitačního oddělení ostrovské nemocnice. Zavíracím nožem tam sedmatřicetiletý muž z Karlovarska vyhrožoval zdravotním sestrám. Nebyl spokojený s množstvím lékům,...

Nevhodný pamlsek způsobil alpace smrt. Upozornění návštěvníci v minizoo ignorují

Kvůli nevhodným pamlskům uhynula na sklonku října v chebském resortu Stein jen několik let stará, zdravá a silná lama alpaka. Nebylo to poprvé, co se majitelé komplexu, jehož součástí je i minizoo,...

5. listopadu 2025  13:28

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

Ten příběh si říká o zfilmování. Před 40 lety byl na hradě Bečov objeven relikviář svatého Maura. Redaktor magazínu Víkend vám přiblíží soupeření amerického obchodníka a českých kriminalistů o tuto...

5. listopadu 2025

Karlovarský kraj zatím povede náměstek, nástupce Vildumetzové zvolí v prosinci

Jak avizovala, karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová z ANO v úterý rezignovala na svou funkci. Do 8. prosince, kdy bude na zastupitelstvu kraje zvolen její nástupce, kraj povede 1....

4. listopadu 2025  17:07

Obyvatele Chebu čeká referendum o podnikatelském parku, otázka ale může mást

Historicky první místní referendum se v sobotu 8. listopadu uskuteční v Chebu. Lidé, kteří k urnám přijdou, by měli pozorně číst otázku, na niž budou odpovídat. Podle některých názorů totiž může být...

4. listopadu 2025  15:06

Žádný tunel, řeklo ministerstvo. Karlovy Vary hledají nové řešení obchvatu

Odvedení dopravy z centra Karlových Varů se komplikuje. Ministerstvo dopravy poslalo vedení města zamítavé stanovisko k variantě, aby obchvat města vedl tunelem. Na zasedání karlovarského...

4. listopadu 2025  13:19

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. V úterý...

3. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  4. 11. 7:54

Jako mladá gymnazistka seděla ve Vlaku svobody. Aš oplakává zesnulou pamětnici

Premium

Když v září 1951 převezl strojvůdce Karel Konvalinka vlak v Aši přes přísně střeženou hranici do Německa, seděla v něm i mladá gymnazistka Marie Kohoutová, později provdaná Lišková. Nečekaný výlet do...

3. listopadu 2025

Nejdřív vražda a vydírání, teď recidivistu soudí za týrání manželky

Před malými dětmi opakovaně bil manželku. Často jim říkal, že maminka je zlá. Ženu dlouhodobě děsil tím, že v noci chodil k její posteli a budil ji zvukem, který vydává jiskřící paralyzér. To je jen...

3. listopadu 2025  15:31

Oddlužené Prameny se po deseti letech chystají na návštěvu hlavy státu

Prezident Petr Pavel má namířeno do Karlovarského kraje. Jedním z míst, která navštíví, jsou Prameny. Malá víska na Mariánskolázeňsku, která se donedávna prala s obřím dluhem kvůli nezdařenému plánu...

3. listopadu 2025  11:03

Hodiny se ukládají k zimnímu spánku, na zámku Kynžvart se zastaví čas

Na zámku Kynžvart se zastaví čas. Historické hodiny umístěné ve věžičce památky přestanou odbíjet v pondělí 3. listopadu. Následně čeká hodinový stroj ochrana před povětrnostními vlivy a zazimování....

2. listopadu 2025  9:05

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Sněmovnu beru jako další výzvu, říká novopečený poslanec Jiří Penc

Zasedá v zastupitelstvu města Karlovy Vary, je zastupitelem Karlovarského kraje. A poté, co sokolovský starosta a hejtmančin náměstek Petr Kubis avizoval, že nechce odejít od rozdělané práce, a tak...

1. listopadu 2025  8:45

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.