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Trenér Hrouzek zase řádí. V karlovarské aréně natáčejí klíčové scény filmu Lajna

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  16:15
Jiří Langmajer jako Luboš Hrouzek.

Jiří Langmajer jako Luboš Hrouzek. | foto: Bioscop

Jiří Langmajer se ve snímku Lajna - konečně film! opět představí v roli trenéra...
V Mattoni Areně vznikají hokejové záběry do nového filmu Lajna - konečně film!.
Jiří Langmajer se ve snímku Lajna - konečně film! opět představí v roli trenéra...
Kultovní seriál Lajna dostane filmovou podobu. Hokejové scény se natáčí v...
5 fotografií
V karlovarské Mattoni Areně v úterý začalo natáčení klíčových hokejových scén celovečerního snímku Lajna - konečně film!, který navazuje na stejnojmenný úspěšný seriál. První záběry vznikly na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně.

Příběh naváže na osudy hlavních postav. Do středu dění se znovu vrací trenér Luboš Hrouzek v podání Jiřího Langmajera a jeho partnerka Deniska, kterou hraje Hana Vagnerová. V kinech má film premiéru naplánovanou na letošní 31. prosinec.

„Je to stošedesátistránkový scénář, do kterého jsem se včera definitivně zakousl a který jsem se musel naučit jako divadelní hru, protože toho mám tolik, že jsem se to musel naučit na dlouhodobou paměť. Takže jsem si dělal srandu, že až tohle dotočíme, tak s tím ještě budu jezdit na zájezdy,“ řekl Langmajer. „Nemohu zatím prozradit, kam se příběh trenéra Hrouzka posune, ale musím říct, že (scenárista) Petr Kolečko si dal tentokrát skutečně záležet, stojí to za to a příběh má velice zajímavé vyústění,“ dodal.

Na seriálový led opět vyjíždí Lajna z Havířova. Natáčí se další díly

První natáčecí den v hokejové hale přinesl záběry scén z mezinárodního hokejového zápasu českého výběru proti Německu, které vznikaly za účasti několika stovek komparzistů. „Jedna z předpremiér filmu se uskuteční na tomto stadionu. Slibuji více dobře natočených hokejových akcí a stále stejné množství nekorektního humoru,“ uvedl producent Daniel Strejc.

Za filmem stojí stejný tvůrčí tým jako u seriálu – režisér Vladimír Skórka, scenárista Kolečko a producent Strejc. Snímek vzniká s rozpočtem zhruba 35 až 40 milionů korun. „Po Lubošovi už se mé klávesnici stýskalo. A zatímco se svět mění, Luboš ne, a tak opět mému psaní koučoval,“ poznamenal scenárista Kolečko.

Jiří Langmajer jako Luboš Hrouzek.
Jiří Langmajer se ve snímku Lajna - konečně film! opět představí v roli trenéra Luboše Hrouzka.
V Mattoni Areně vznikají hokejové záběry do nového filmu Lajna - konečně film!.
Jiří Langmajer se ve snímku Lajna - konečně film! opět představí v roli trenéra Luboše Hrouzka.
5 fotografií

Seriál, který měl premiéru v roce 2017, nakonec vznikl ve třech sériích celkem o 24 epizodách. Původní série uvedené na Stream.cz nasbíraly dohromady desítky milionů zhlédnutí a při vysílání v Televizi Seznam patřila Lajna dlouhodobě k nejsledovanějším titulům stanice.

„Je úžasné sledovat, jak se věc, která původně vznikla jako malý internetový projekt v polozapomenutém Havířově, postupně vypracovala přes tři série a neuvěřitelně věrnou fanouškovskou základnu až k celovečernímu filmu. Máme před sebou třiadvacet natáčecích dní, z toho první polovinu strávíme v karlovarské hale. Budeme se snažit posunout příběh trenéra Hrouzka a Denisy do filmového zpracování tak, aby nezůstalo legendárnímu seriálu nic dlužno,“ dodal režisér snímku Skórka.

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