Legendární kemp Ontario v Kyselce roky jen chátral, obec ho zachrání

Známý kemp Ontario v Kyselce na Karlovarsku se za posledních dvacet let dostal do žalostného stavu. Už se tu nemohly pořádat ani tradiční dětské tábory a od té doby, co přestali ve velkém jezdit turisté ze zahraničí, zejména pak z Holandska, kemp začal chátrat ještě o něco rychleji. Obec se ho nyní rozhodla zachránit.