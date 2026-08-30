Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lázně Kyselka získaly za projekt první místo. Teď hledají peníze na záchranu

Jitka Dolanská
  7:20
Kyselka v roce 2014

Kyselka v roce 2014 | foto: Martin Janoška, pro iDNES.cz

Hlavní kolonáda
Mattoniho vila
Lázně Kyselka u řeky Ohře
Promenádní cesty
21 fotografií
Vrátit život souboru devíti historických budov bývalého lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku, zachovat mimořádnou památkovou hodnotu staveb a vytvořit moderní lázeňský areál zaměřený na zdraví a dlouhověkost. S takovými plány přichází obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka.

Projekt obnovy už je hotový, teď společnost stojí před dalším úkolem. Uspět s žádostí o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Smyslem je vytvořit dostatečně kvalitní základ pro následné investice a umožnit kombinaci různých zdrojů financování. V případě, že podporu získá, mohla by se oprava zdevastovaných objektů významně urychlit.

„Pokud chceme vrátit život celému areálu, nemůžeme postupovat pouze po jednotlivých budovách. Potřebujeme vytvořit komplexní projekt, který umožní spojit investice, partnery i různé zdroje financování. Právě to je smyslem další etapy přípravy,“ uvedl ředitel obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka Miroslav Perout.

OBRAZEM: Peníze hojí lázně v Kyselce, vyléčily už nejbolavější místa

Připomněl, že projekt Areál městských lázní Kyselka získal první místo odborné poroty v kategorii Projekty 25. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje.

V kategorii Projekty, kde se hodnotí kvalita architektonického a urbanistického řešení připravovaných záměrů, obsadila právě Kyselka první místo. Odborníci vyzdvihli návrh ateliéru OV architekti, jehož autorem je architekt Štěpán Valouch.

Hlavní kolonáda
Kyselka v roce 2014
Mattoniho vila
Lázně Kyselka u řeky Ohře
Promenádní cesty
21 fotografií

„Pro nás je ocenění velkým povzbuzením, ale zároveň i závazkem. Potvrzuje, že cesta, kterou jsme zvolili – vrátit Kyselce život, zachovat její historickou hodnotu a současně jí dát nové, dlouhodobě udržitelné využití – dává smysl,“ doplnil Perout.

Areál lázní Kyselka patří k nejcennějším souborům lázeňské architektury v České republice.

Dosavadní práce pomohly stabilizovat nejohroženější části historických budov a zpomalit jejich další devastaci. Samy o sobě však dlouhodobou záchranu areálu nezajišťují.

Jeden z posledních českých pasířů zachraňuje střechy v lázních Kyselka

Lidé ze spolku varují, že technický stav budov se nadále zhoršuje a tempo jejich komplexní obnovy je při současných možnostech pomalejší než tempo chátrání. Bez výrazného navýšení investic proto existuje riziko, že část již provedených zásahů bude v budoucnu nutné opakovat nebo že jejich efekt postupně zmizí.

Další etapa proto musí přinést nejen pokračování jednotlivých oprav, ale především podstatně rychlejší a koordinovanou obnovu celého areálu jako jednoho funkčního celku.

Postupovat strategicky a ve větším měřítku

Devět historických budov má v budoucnu vytvořit moderní lázeňské centrum, které bude respektovat památkovou hodnotu místa a současně přinášet dlouhodobý ekonomický i společenský přínos regionu.

„Nejde o jednu dotaci ani o jeden stavební projekt. Cílem je připravit Kyselku tak, aby bylo možné v dalších letech mobilizovat různé zdroje financování a výrazně urychlit obnovu celého areálu. Pokud má Kyselka znovu skutečně žít, potřebujeme postupovat strategicky a ve větším měřítku,“ vysvětlila konzultantka pro fundraising Erika Smrtová.

Prim při obnově lázní v Kyselce hrál letos Ottův pavilon a Mattoniho vila

Na přípravě záměru spolupracuje obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka s odbornými a regionálními partnery, mezi které patří Institut lázeňství a balneologie a Národní památkový ústav. Do budoucna počítá také se spoluprací s Fakultou architektury ČVUT v Praze.

Podporu záměru už vyjádřily Karlovarský kraj, Město Karlovy Vary, obec Kyselka a společnost Mattoni 1873, jejíž historie je s Kyselkou propojena již od 19. století.

Odkaz zakladatele nápojové firmy a lázní Kyselka připomíná i pamětní strom
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Muž znásilňoval dívenku, matka jí držela ruce. Prý zlobila. U soudu to s dvojicí nehnulo

Premium
Krajský soud v Plzni potrestal dvojici z Karlovarska za dlouhodobé týrání a...

Bití dětí rukama, vařečkou nebo páskem hlava nehlava kvůli drobnostem. Zavírání do sklepa, trápení hladem. Minimálně dvě dívky, když navštěvovaly základní školu, čelily opakovanému znásilňování. Tyto...

Těžce zranil ženu, transportoval ji vrtulník. Policie nakonec útočníka dopadla

Těžce zranil ženu, transportoval ji vrtulník

Policie v sobotu zasahovala v Otovicích na Karlovarsku kvůli závažnému incidentu v rodině. Vážně zraněná žena byla letecky transportována do nemocnice. Útočníka policie po rozsáhlém pátrání i s...

Vzrostlé jilmy už zdobí plzeňské náměstí, proměna jde do finále. Spor s památkáři trvá

Město Plzeň dokončuje 1. etapu rekonstrukce náměstí Republiky. Ta zahrnula...

Sázením vzrostlých jilmů ve čtvrtek dopoledne vrcholila úprava západní strany náměstí Republiky v Plzni. Změna má vytvořit lepší podmínky pro pobyt na náměstí, zásadně zklidnit provoz uzavřením...

První klapka padla v Plzni. Pavel Liška se poprvé představí v roli dědy

Štáb natáčí novou českou komedii Děda s podmínkou po Plzeňském a Karlovarském...

Filmaři si opět vybrali Plzeň pro natáčení nové české feel-good rodinné komedie s názvem Děda s podmínkou. Hlavní role se ujal herec Pavel Liška, který se jako děda před kamerami představí vůbec...

Velká investice, velká výzva. Daimler Truck hledá v Chebu přes tisíc lidí

Daimler Truck testuje prototyp tahače Mercedes-Benz GenH2Truck s palivovými...

Velká očekávání na obou stranách česko-německé hranice vzbuzuje avizovaný příchod společnosti Daimler Truck do chebského průmyslového parku. Češi a Němci se shodují, že nový výrobní závod, jehož...

Lázně Kyselka získaly za projekt první místo. Teď hledají peníze na záchranu

Kyselka v roce 2014

Vrátit život souboru devíti historických budov bývalého lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku, zachovat mimořádnou památkovou hodnotu staveb a vytvořit moderní lázeňský areál zaměřený na zdraví...

30. srpna 2026  7:20

Místo vlaků cyklisté a pěší. Nová cyklostezka spojuje Hranice s německým Adorfem

Pěšky, na kole nebo na inline bruslích. Nevyužívaná železniční trať z českých...

Staré železniční pražce, nálety, popadané stromy. Tak ještě nedávno vypadala léta nevyužívaná trať z českých Hranic do německého Adorfu. To už však neplatí. Na starém železničním náspu vyrostla nová...

29. srpna 2026  8:58

Policie odložila požár, při kterém uhynuli pastevečtí psi. Žháře nenašla

Kotce v soukromé chovatelské stanici ve Žluticích na Karlovarsku začaly hořet vloni 19. srpna v noci. Uhynulo v nich pět fen.

Kriminalisté odložili případ požáru chovné stanice ve Žluticích na Karlovarsku, při kterém uhynulo pět pasteveckých psů. Nepodařilo se najít pachatele.

28. srpna 2026  11:31

Lávka v Kynšperku se otevřela pěším, zatím funguje v omezeném režimu

Historická lávka v Kynšperku nad Ohří se otevřela pro pěší. Ti ale musejí stále...

Historická lávka v Kynšperku nad Ohří začala sloužit chodcům. Zatím jen v omezeném provozu, přesto je otevření důležité spojnice přes řeku Ohři pro řadu obyvatel i cyklistů vítaným zkrácením cesty.

28. srpna 2026  9:15

Vzrostlé jilmy už zdobí plzeňské náměstí, proměna jde do finále. Spor s památkáři trvá

Město Plzeň dokončuje 1. etapu rekonstrukce náměstí Republiky. Ta zahrnula...

Sázením vzrostlých jilmů ve čtvrtek dopoledne vrcholila úprava západní strany náměstí Republiky v Plzni. Změna má vytvořit lepší podmínky pro pobyt na náměstí, zásadně zklidnit provoz uzavřením...

27. srpna 2026  15:29

Muž znásilňoval dívenku, matka jí držela ruce. Prý zlobila. U soudu to s dvojicí nehnulo

Premium
Krajský soud v Plzni potrestal dvojici z Karlovarska za dlouhodobé týrání a...

Bití dětí rukama, vařečkou nebo páskem hlava nehlava kvůli drobnostem. Zavírání do sklepa, trápení hladem. Minimálně dvě dívky, když navštěvovaly základní školu, čelily opakovanému znásilňování. Tyto...

27. srpna 2026  14:25

Z původní stavby zůstalo prakticky jen zdivo. Ašský bazén se už plní vodou

Rekonstrukce bazénu v Aši je hotová, už se napouští voda.

Čištění, úklid, nátěry, obklady, montáž vybavení a sanitární techniky. A především napouštění vody do nové nerezové vany o obsahu přes 500 metrů krychlových. Celková rekonstrukce městského bazénu v...

27. srpna 2026  13:29

Noční požár věžáku na Sokolovsku. V nemocnici skončilo devět lidí

Požár bytového domu v Chodově na Sokolovsku, kvůli podezření na intoxikaci...

Hasiči v noci na čtvrtek zasahovali u požáru výškového bytového domu v Chodově na Sokolovsku. Hořelo v suterénu objektu a kouř se šířil do společných prostor. Kvůli ohrožení více lidí vyhlásili...

27. srpna 2026  9:41

Velká investice, velká výzva. Daimler Truck hledá v Chebu přes tisíc lidí

Daimler Truck testuje prototyp tahače Mercedes-Benz GenH2Truck s palivovými...

Velká očekávání na obou stranách česko-německé hranice vzbuzuje avizovaný příchod společnosti Daimler Truck do chebského průmyslového parku. Češi a Němci se shodují, že nový výrobní závod, jehož...

26. srpna 2026  15:36

Gondíka v Mostě prověří i Piquet junior: Nejsem Verstappen, vím, kam patřím

Lékař Tomáš Šebek (uprostřed) a Dalibor Gondík (vpravo) se projel v autě, s ...

Startovní číslo 17, jméno pilota Dalibor Gondík, stáj Hendriks Motorsports, vůz Ford Mustang. Ne, známý herec, moderátor a muzikant se neminul povoláním. Po mosteckém autodromu se bude prohánět přímo...

26. srpna 2026  14:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chebský urgentní příjem se promění. Přibudou vyšetřovny, ordinace i lůžka

Nemocnice Cheb. (24. srpna 2022)

Moderní zázemí pro poskytování neodkladné zdravotní péče, lepší organizace provozu, vyšší bezpečnost i komfort pacientů a zdravotnického personálu. To jsou změny, které přinese rekonstrukce...

26. srpna 2026  9:44

Brutální útok na ženu v Otovicích. Muže viní z pokusu o vraždu, je ve vazbě

Pokus o vraždu v Otovicích na Karlovarsku. Muž tam brutálně napadl svoji ženu....

Jednačtyřicetiletého muže z Otovic na Karlovarsku, který v sobotu podle policie brutálně napadl svou ženu, poslal soud do vazby. Obviněný je z pokusu o vraždu.

25. srpna 2026  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.