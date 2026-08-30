Projekt obnovy už je hotový, teď společnost stojí před dalším úkolem. Uspět s žádostí o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Smyslem je vytvořit dostatečně kvalitní základ pro následné investice a umožnit kombinaci různých zdrojů financování. V případě, že podporu získá, mohla by se oprava zdevastovaných objektů významně urychlit.
„Pokud chceme vrátit život celému areálu, nemůžeme postupovat pouze po jednotlivých budovách. Potřebujeme vytvořit komplexní projekt, který umožní spojit investice, partnery i různé zdroje financování. Právě to je smyslem další etapy přípravy,“ uvedl ředitel obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka Miroslav Perout.
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Připomněl, že projekt Areál městských lázní Kyselka získal první místo odborné poroty v kategorii Projekty 25. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje.
V kategorii Projekty, kde se hodnotí kvalita architektonického a urbanistického řešení připravovaných záměrů, obsadila právě Kyselka první místo. Odborníci vyzdvihli návrh ateliéru OV architekti, jehož autorem je architekt Štěpán Valouch.
„Pro nás je ocenění velkým povzbuzením, ale zároveň i závazkem. Potvrzuje, že cesta, kterou jsme zvolili – vrátit Kyselce život, zachovat její historickou hodnotu a současně jí dát nové, dlouhodobě udržitelné využití – dává smysl,“ doplnil Perout.
Areál lázní Kyselka patří k nejcennějším souborům lázeňské architektury v České republice.
Dosavadní práce pomohly stabilizovat nejohroženější části historických budov a zpomalit jejich další devastaci. Samy o sobě však dlouhodobou záchranu areálu nezajišťují.
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Lidé ze spolku varují, že technický stav budov se nadále zhoršuje a tempo jejich komplexní obnovy je při současných možnostech pomalejší než tempo chátrání. Bez výrazného navýšení investic proto existuje riziko, že část již provedených zásahů bude v budoucnu nutné opakovat nebo že jejich efekt postupně zmizí.
Další etapa proto musí přinést nejen pokračování jednotlivých oprav, ale především podstatně rychlejší a koordinovanou obnovu celého areálu jako jednoho funkčního celku.
Postupovat strategicky a ve větším měřítku
Devět historických budov má v budoucnu vytvořit moderní lázeňské centrum, které bude respektovat památkovou hodnotu místa a současně přinášet dlouhodobý ekonomický i společenský přínos regionu.
„Nejde o jednu dotaci ani o jeden stavební projekt. Cílem je připravit Kyselku tak, aby bylo možné v dalších letech mobilizovat různé zdroje financování a výrazně urychlit obnovu celého areálu. Pokud má Kyselka znovu skutečně žít, potřebujeme postupovat strategicky a ve větším měřítku,“ vysvětlila konzultantka pro fundraising Erika Smrtová.
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Na přípravě záměru spolupracuje obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka s odbornými a regionálními partnery, mezi které patří Institut lázeňství a balneologie a Národní památkový ústav. Do budoucna počítá také se spoluprací s Fakultou architektury ČVUT v Praze.
Podporu záměru už vyjádřily Karlovarský kraj, Město Karlovy Vary, obec Kyselka a společnost Mattoni 1873, jejíž historie je s Kyselkou propojena již od 19. století.
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