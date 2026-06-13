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Jak cestovala šlechta? Na zámku Kynžvart ukážou cestovatelský vkus panstva

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  8:15
Kostýmované prohlídky, interaktivní stezku s úkoly pro děti i atmosféru historického jarmarku nabídnou tradiční Zámecké slavnosti na Kynžvartu, které se uskuteční v sobotu 13. června od 10 do 17 hodin.
Zámek Kynžvart

Zámek Kynžvart | foto: Martin Stolař, MAFRA

Na zámek Kynžvart se po náročné rekonstrukci vrátil obraz císaře Františka I.
Na opravu čeká čajový pavilon zámku Kynžvart postavený v antickém stylu, ke...
Interiér zámku Kynžvart, ukázka historického stolování
Ve sbírkách zámeckého muzea zámku Kynžvart je možné najít zajímavé exponáty....
9 fotografií

Hlavním lákadlem letos budou hrané prohlídky s podtitulem Šlechta na cestách, které návštěvníky sídla přenesou do doby aristokratických cest a společenských setkání.

Milovníci historie i rodiny s dětmi tak budou mít příležitost zažít výjimečnou atmosféru jednoho z nejvýznamnějších šlechtických sídel západních Čech.

Hodiny se ukládají k zimnímu spánku, na zámku Kynžvart se zastaví čas

Pro děti organizátoři připravili stezku zámeckým parkem plnou úkolů nazvanou Metternichova cesta časem. Plnění jednotlivých úkolů budou zaznamenávat do pracovních listů, po dokončení trasy bude na každého čekat malá odměna.

Součástí programu bude rovněž slavnostní mše v zámecké kapli sv. Antonína. Návštěvníci se mohou těšit i na tradiční řemeslný jarmark, drobné občerstvení a pestrý doprovodný program. Chybět nebudou projížďky na koních, divadelní vystoupení ani možnost svézt se historickým veteránem.

Na zámek Kynžvart se po náročné rekonstrukci vrátil obraz císaře Františka I.
Na opravu čeká čajový pavilon zámku Kynžvart postavený v antickém stylu, ke kterému vede kamenné schodiště vetknuté do opěrné zdi. Zchátralý altán se vypíná v kopci nad zámeckým pivovarem.
Interiér zámku Kynžvart, ukázka historického stolování
Ve sbírkách zámeckého muzea zámku Kynžvart je možné najít zajímavé exponáty. Jedním z nich je osobní zbraň Pauliny Metternichové.
9 fotografií

Milovníky historických zbraní a tradičních dovedností potěší účast lukostřelců z Mariánských Lázní, kteří předvedou své umění. Každý, kdo si troufne stát se na chvíli legendárním Robinem Hoodem, si bude moct vyzkoušet střelbu z luku pod jejich dohledem.

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Letošní Zámecké slavnosti se konají souběžně s celorepublikovým Víkendem otevřených zahrad. Zájemci tak budou mít jedinečnou příležitost důkladně poznat také rozlehlý kynžvartský park. Ten patří k největším historickým zámeckým parkům v České republice a je také druhým největším zámeckým parkem v Čechách.

V průběhu komentovaných prohlídek s názvem Pod korunami stromů, se zájemci dozvědí více o historii, krajinářské kompozici i významných dřevinách mimořádného areálu.

13. října 2016
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