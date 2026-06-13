Jak cestovala šlechta? Na zámku Kynžvart ukážou cestovatelský vkus panstva

Hlavním lákadlem letos budou hrané prohlídky s podtitulem Šlechta na cestách, které návštěvníky sídla přenesou do doby aristokratických cest a společenských setkání.
Milovníci historie i rodiny s dětmi tak budou mít příležitost zažít výjimečnou atmosféru jednoho z nejvýznamnějších šlechtických sídel západních Čech.
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Hodiny se ukládají k zimnímu spánku, na zámku Kynžvart se zastaví čas
Pro děti organizátoři připravili stezku zámeckým parkem plnou úkolů nazvanou Metternichova cesta časem. Plnění jednotlivých úkolů budou zaznamenávat do pracovních listů, po dokončení trasy bude na každého čekat malá odměna.
Součástí programu bude rovněž slavnostní mše v zámecké kapli sv. Antonína. Návštěvníci se mohou těšit i na tradiční řemeslný jarmark, drobné občerstvení a pestrý doprovodný program. Chybět nebudou projížďky na koních, divadelní vystoupení ani možnost svézt se historickým veteránem.
Milovníky historických zbraní a tradičních dovedností potěší účast lukostřelců z Mariánských Lázní, kteří předvedou své umění. Každý, kdo si troufne stát se na chvíli legendárním Robinem Hoodem, si bude moct vyzkoušet střelbu z luku pod jejich dohledem.
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Letošní Zámecké slavnosti se konají souběžně s celorepublikovým Víkendem otevřených zahrad. Zájemci tak budou mít jedinečnou příležitost důkladně poznat také rozlehlý kynžvartský park. Ten patří k největším historickým zámeckým parkům v České republice a je také druhým největším zámeckým parkem v Čechách.
V průběhu komentovaných prohlídek s názvem Pod korunami stromů, se zájemci dozvědí více o historii, krajinářské kompozici i významných dřevinách mimořádného areálu.
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13. října 2016