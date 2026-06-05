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Kriminalisté se vrátili do Kynšperku, mluví se o nálezu dalších částí dětského těla

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  11:59aktualizováno  12:23
Kriminalisté se v pátek vrátili k domu v Pochlovické ulici v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku, kde se ve čtvrtek našla část lidského těla. Novinky.cz informují, že se v pátek na místě našly další nespecifikované části dětského těla. Policie se případem zabývá od čtvrtka, kdy se na zahradě domu našla horní končetina malého dítěte. Podle všeho se tak krutým způsobem matka po porodu zbavila miminka. Podezřelou ženu už kriminalisté zadrželi.
Dům, v němž žila zadržená žena, i jeho okolí, prohledávali kriminalisté-

Dům, v němž žila zadržená žena, i jeho okolí, prohledávali kriminalisté- | foto: Jitka Dolanská, MAFRA

V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad...
V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad...
V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad...
V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad...
5 fotografií

Policejní mluvčí Jakub Kopřiva v pátek nová zjištění nekomentoval. „Vyjádření k případu poskytneme odpoledne,“ uvedl pouze na dotaz iDNES.cz.

Dům, v němž žila zadržená žena, i jeho okolí, prohledávali kriminalisté-
V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad Ohří rozsáhlou pátrací akci.
V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad Ohří rozsáhlou pátrací akci.
V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad Ohří rozsáhlou pátrací akci.
5 fotografií

„Chystáme se provádět další úkony,“ uvedl dnes pro Novinky jeden z kriminalistů před rodinným domem, u kterého stál vůz kriminalistického technika a další vůz policie. Podle zjištění serveru v domě nebydlí pouze žena, která ve čtvrtek nález dětské ruky na policii oznámila, ale také podezřelá, kterou v ten samý den policisté zadrželi.

Je totiž tchyní podezřelé, která s jejím synem ve stejném domě žije.

Místní o případu mnoho nevědí. „Jenom to, co jsem si přečetla na sociálních sítích. Je to hrozné,“ uvedla na dotaz redakce asi pětadvacetiletá žena.

„Nevím, koho zadrželi. Je to všechno ve stadiu vyšetřování, takže bych se k tomu ani vyjádřit nemohl,“ řekl kynšperský starosta Marek Matoušek.

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