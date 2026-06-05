Kriminalisté se vrátili do Kynšperku, mluví se o nálezu dalších částí dětského těla

Policejní mluvčí Jakub Kopřiva v pátek nová zjištění nekomentoval. „Vyjádření k případu poskytneme odpoledne,“ uvedl pouze na dotaz iDNES.cz.
„Chystáme se provádět další úkony,“ uvedl dnes pro Novinky jeden z kriminalistů před rodinným domem, u kterého stál vůz kriminalistického technika a další vůz policie. Podle zjištění serveru v domě nebydlí pouze žena, která ve čtvrtek nález dětské ruky na policii oznámila, ale také podezřelá, kterou v ten samý den policisté zadrželi.
Je totiž tchyní podezřelé, která s jejím synem ve stejném domě žije.
Místní o případu mnoho nevědí. „Jenom to, co jsem si přečetla na sociálních sítích. Je to hrozné,“ uvedla na dotaz redakce asi pětadvacetiletá žena.
„Nevím, koho zadrželi. Je to všechno ve stadiu vyšetřování, takže bych se k tomu ani vyjádřit nemohl,“ řekl kynšperský starosta Marek Matoušek.